Última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro con Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román

La tarde de toros en la plaza de Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro continúa con la última hora de la corrida protagonizada por Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román. Se espera una tarde sin calor sofocante y sin viento racheado. El cartel lo conforman tres toreros que han demostrado su valía en la plaza de Madrid, y la ganadería de Victorino Martín cierra la temporada de San Isidro con una corrida compuesta por seis toros cárdenos.

La tarde de toros en la plaza de Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro continúa con la última hora de la corrida protagonizada por Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román .

Los termómetros en Madrid marcan 29 grados y se espera una tarde sin calor sofocante, aunque en los tendidos de sol el ambiente será más caldeado. Afortunadamente, las previsiones no anuncian viento racheado que pueda molestar a los toreros, aunque la plaza madrileña suele estar acompañada por aire en movimiento.

El cartel de la tarde lo conforman tres toreros que han demostrado su valía en la plaza de Madrid: Morenito de Aranda, un diestro veterano con un concepto excelente del toreo, que abrirá la tarde en su segunda corrida en este San Isidro; Fernando Adrián, que ha salido en cuatro ocasiones a hombros de Madrid y que cumple su tercera corrida en la feria con el reciente triunfo del pasado día 15 de mayo; y Román, el valenciano que ha protagonizado tardes de éxito y también de dolor, y que cumple su segundo compromiso tras cortar una oreja a un toro de Mayalde el 10 de mayo.

La ganadería de Victorino Martín, santo y seña en la plaza de Las Ventas, cierra la temporada de San Isidro con una corrida compuesta por seis toros cárdenos, los grises, un lote de tres cuatreños y tres cinqueños. Esta tarde se escribirá la última página de la historia torista de San Isidro en Madrid





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