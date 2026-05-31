Lourdes Treviño sobre su estilo: "Mi armario está muy pensado y valoro cada prenda"

La arquitecta de viviendas de lujo sostenibles habla de su filosofía de moda consciente, su evolución desde las tendencias hacia la calidad y su pasión por la ropa de bailarina como pieza clave de su vestidor.

Sergio Enríquez-Nistal entrevista a Lourdes Treviño , la arquitecta de las viviendas de lujo sostenibles: "Ni zapatos ni bolsos, mi capricho es la ropa de bailarina".

Lo que más me gusta de mi armario es que he ido construyéndolo poco a poco, con tiempo. Está muy pensado y tengo mucha conciencia de cuándo compré cada prenda y qué me hizo tomar la decisión de invertir en ella.

Por eso me encanta todo lo que contiene y me lo pongo muchísimo, repito sin ningún problema", asegura la directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. y la camisa con cierre lateral de que tiene en varios colores; "es casi mi uniforme de trabajo", confiesa. Descubrir las marcas españolas y asociarse con la moda es lo que la ha alejado de las compras impulsivas: "Antes buscaba tendencias, ahora me conozco mejor y priorizo las prendas que me sientan bien y a las que puedo sacar partido.

" Parte del vestidor de Valentina Suárez-Zuloaga. - "me hacía mucha ilusión", dice - y "Antes invertía en vestidos para eventos, es una costumbre muy española, pero ahora lo hago en la ropa del día a día, que es la que de verdad te pones. Por ejemplo, en porque resisten todo y sientan muy bien", añade. Simorra, Juan Vidal, Himba, Tot-Hom, Kolonaki, Galcon, Sophie et Voilà, abrigos de Miguel Marinero, trajes de Mirto, joyas de silicona de Joaquín Blanco...

"Es el resultado de mi trabajo y un privilegio y saber qué historia tienen detrás. Cuando eso pasa, las aprecias de otra manera, porque para ti tienen valor, independientemente de su precio.





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moda Sostenible Lourdes Treviño Arquitectura Sostenible Fashion Week Estilo Consciente Compras Impulsivas Moda Española

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump pospone su decisión sobre el acuerdo con IránEl presidente de los Estados Unidos ha pospuesto su decisión sobre el acuerdo con Irán después de reunirse con su equipo en la Casa Blanca.

Read more »

Trump pospone decisión sobre acuerdo con Irán tras reunión con equipoEl presidente estadounidense ha retrasado su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán después de una reunión de dos horas con su equipo en la Casa Blanca

Read more »

Silencio de la Casa Blanca sobre examen médico de Trump genera incertidumbre sobre su saludLa Casa Blanca no ha publicado los resultados del chequeo médico de Donald Trump, rompiendo con la práctica anterior y alimentando dudas sobre su aptitud para el cargo a sus casi 80 años.

Read more »

Lourdes Montes encuentra en Ronda el uniforme perfecto del verano: la blusa de lino español y los shorts más estilizantesLa diseñadora Lourdes Montes descubre en Ronda, su refugio familiar, el look ideal para el verano: una blusa de lino de la marca española Monbali y shorts blancos de corte amplio. Una combinación sencilla pero efectiva, basada en la versatilidad, el estilo atemporal y la calidad de las prendas, perfecta para las altas temperaturas del sur de España.

Read more »