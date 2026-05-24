Lottery News: Lucky Winner of Cuponazo Jackpot

The lucky holder of the winning ticket, whose five digits and series match the winning number and series from the first draw, will be awarded with 9.000.000 euros. The final Cuponazo jackpot will distribute 6 prizes of 100.000€ and a maximum of 9 million euros. During the draw, you have the opportunity to win 15 million euros and 6 prizes of 200.000 euros by playing the Cuponazo XXL for 2€ more. It is necessary to choose a winning combination and the amount you want to play to be eligible for the final jackpot. The final jackpot will be transferred to the winning combination of 5 digits and the number of the series, from 1 to 135. The winning number, also known as the main number, also determines the winner of many other prizes: 134 prizes of 25.000 euros to the 5 digits, 1.215 prizes of 150 euros to the 4 last digits, 12.150 prizes of 15 euros to the 3 last digits, 121.500 prizes of 6 euros to the 2 last digits and finally 1.215.000 prizes of 3€ to the last digit. This last one would not be a prize in itself, but would be the re-payment of the amount paid for the ticket (3€).

El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El bote final del sorteo del Cuponazo reparte 6 premios de 100.000€ y un máximo de 9 millones de euros. Durante el sorteo, tienes la posibilidad de ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al jugar el Cuponazo XXL por 2€ más. Es necesario que elijar una combinación ganadora y la cantidad que quieres jugar para optar al bote final.

El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra.

Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€)





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