Descubre los números premiados de la Lotería Nacional del sábado 28 de noviembre. Consulta los resultados oficiales, el bote de Euromillones y la Bonoloto del viernes.

El sorteo ordinario de la Lotería Nacional celebrado este sábado 28 de noviembre ha repartido sus premios bajo la administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Los jugadores pueden comprobar en directo cuáles son los números premiados, consultar el estado de su décimo específico y revisar la lista completa de todos los premios otorgados en esta edición semanal.

Reglamento y Costes del Sorteo de Sábado

La Lotería Nacional organiza sus sorteos ordinarios cada jueves y cada sábado durante todas las semanas del año calendario. Para participar en el juego es obligatorio adquirir un cupón completo, el cual está compuesto estructuralmente por 5 números únicos. El coste de entrada varía significativamente según el día de la semana elegido por el jugador.

Also read Bonoloto Reglas y Resultados 26 de Noviembre 2026

En el caso específico del sorteo del sábado, el precio del cupón asciende a 6 euros, una cifra que duplica el costo del cupón de los días jueves, que se mantiene en 3 euros. Esta diferencia económica refleja la mayor popularidad y la distinta dinámica de premios asociada al fin de semana en la lotería española.

La institución Loterías y Apuestas del Estado ha establecido que el 70% de la emisión total de cada sorteo se destina exclusivamente al reparto de premios. Gracias a este porcentaje, la Lotería Nacional se consolida como el sorteo con mayor volumen de premios repartidos en todo el territorio nacional, ofreciendo múltiples opciones de recompensa a los participantes.

Advertisement

Mecánica de Premios y Resultados de la ONCE

En cada uno de los sorteos ordinarios se extraen las cifras concretas que conforman el primer premio y el segundo premio, los cuales poseen cuantías económicas distintas y predefinidas. Además, el mecanismo de premios incluye el Premio Especial de la Lotería Nacional, el cual se obtiene al coincidir tanto una fracción como una serie del billete, lo que otorga automáticamente 3 reintegros al poseedor del billete ganador.

Paralelamente, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) continuó su programación habitual. El viernes 27 de noviembre de 2026, la ONCE realizó su sorteo diario correspondiente a esa fecha, manteniendo su tradición de generar premios para sus socios y accionistas en un calendario de sorteos constantes.

Resultados Oficiales de Loterías del Viernes 27 de Noviembre

El día anterior, viernes 27 de noviembre de 2026, se celebraron sorteos de gran impacto mediático y económico en otras modalidades de juego. En el caso del Euromillones, el sorteo contó con un bote acumulativo de 59.000.000 de euros. Los números ganadores que agraciaron a los jugadores fueron el 12, el 17, el 26, el 34 y el 38, completando la jugada con las estrellas del 05 y el 09.

En la misma jornada de viernes, el programa El Millón de Euromillones premió el código de billete HRF32442, otorgando el premio máximo de esa modalidad. Por su parte, la Bonoloto del mismo viernes registró un bote de 600.000 euros. Los números sorteados para la combinación ganadora fueron el 03, el 09, el 12, el 15, el 39 y el 41.

Advertisement

La combinación de la Bonoloto se cerró con el número complementario 35 y el reintegro 6, finalizando así el sorteo de esa fecha. Es fundamental recordar que los únicos resultados oficiales y legalmente válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la propia sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales oficiales.