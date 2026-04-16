Lotería Nacional: Resultados del sorteo del jueves 16 de abril de 2026

Descubre los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves 16 de abril de 2026, los premios en juego, el plazo para cobrar y la tributación de los mismos.

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional ha capturado la atención de miles de españoles en la jornada del jueves 16 de abril de 2026. Loterías y Apuestas del Estado ha dado a conocer los números agraciados en esta esperada cita con la fortuna. La expectación es palpable, ya que cada billete y décimo representa una posibilidad de cambiar radicalmente la vida de quien lo posee. Los premios, distribuidos en diferentes categorías, ofrecen desde sumas considerables hasta reintegros que devuelven la inversión inicial.

En esta ocasión, el primer premio, que otorga 30.000 euros por décimo (300.000 euros a la serie completa), ha recaído en una combinación de números que ahora mismo se convierte en el foco de atención de innumerables familias y particulares. A este importante galardón le sigue un segundo premio, con una dotación de 6.000 euros por décimo (60.000 euros a la serie). La suerte no se detiene ahí, ya que también se han premiado las últimas cuatro cifras del boleto con 75 euros, las últimas tres cifras con 15 euros, y las últimas dos cifras con 6 euros. Como es habitual, se han asignado reintegros por valor de 3 euros, garantizando que una parte de los participantes recuperen el importe jugado.

La emoción de la lotería trasciende el simple acto de verificar números. Representa la esperanza, los sueños y, para algunos afortunados, la materialización de anhelos largamente guardados. Los premios de la Lotería Nacional no solo se traducen en dinero, sino en oportunidades para invertir, viajar, ayudar a seres queridos o simplemente disfrutar de una mayor tranquilidad económica. Es fundamental recordar que el plazo para reclamar cualquier premio es de tres meses, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Una vez expirado este periodo, el derecho a cobrar el premio caduca irremediablemente, lo que subraya la importancia de revisar los boletos con prontitud.

En cuanto a la gestión de los premios, las administraciones de Loterías son el canal para cobrar aquellos premios cuyo importe no supere los 2.000 euros por décimo. Para aquellos premios de mayor cuantía, superiores a los 2.000 euros, el cobro se realiza a través de las entidades bancarias colaboradoras, las cuales suelen realizar el ingreso directo en la cuenta del ganador. Este proceso está diseñado para ser lo más ágil y seguro posible para el agraciado.

Un aspecto que genera particular interés entre los ganadores es la tributación de los premios. La normativa vigente establece una exención fiscal para los premios de la Lotería Nacional que no superen los 40.000 euros por décimo. Esto significa que, si el premio obtenido está por debajo de esta cifra, el ganador no deberá abonar cantidad alguna a Hacienda. Sin embargo, en aquellos casos en los que el premio exceda los 40.000 euros, se aplicará una retención del 20% sobre la cantidad que supere dicho umbral. Es importante destacar que esta retención se descuenta de forma automática en el momento del cobro, por lo que el ganador recibirá el importe neto restante, ya libre de impuestos para la parte exenta.





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