Lotería Nacional: Números Premiados del Sorteo del 16 de Abril de 2026

Consulta los resultados completos del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves 16 de abril de 2026. Descubre los números del primer y segundo premio, así como las terminaciones y reintegros. Infórmate sobre cuándo y cómo cobrar tu premio, y la tributación fiscal.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado una nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional , manteniendo viva la ilusión de miles de participantes que aguardaban conocer los resultados de hoy, jueves 16 de abril de 2026.

Los números agraciados en esta ocasión son los siguientes: El primer premio, dotado con 30.000 € por décimo, ha recaído en el número 39.770. Este premio representa una alegría considerable para quienes hayan poseído el billete o décimo con esta combinación afortunada, abriendo la puerta a nuevos proyectos o simplemente brindando un respiro financiero.

En segundo lugar, el segundo premio, con una gratificación de 6.000 € por décimo, ha sido para el número 71.004. Si bien la cifra es menor que la del primer premio, sigue siendo una suma significativa que puede cambiar la perspectiva económica de los ganadores.

Además de los premios mayores, la emoción continúa con los premios por terminación. Las últimas cuatro cifras agraciadas, que otorgan 75 € por décimo, corresponden a los números 2.286, 8.831, 4.573 y 9.094. Estos premios, aunque de menor cuantía, reparten alegría y recompensan a un número mayor de participantes.

Las últimas tres cifras premiadas, con una gratificación de 15 € por décimo, han sido: 718, 877, 011, 438, 842, 418 y 726. Cada cifra acertada es un pequeño motivo de celebración y una muestra de que la suerte puede estar al alcance de muchos.

Los que han acertado las últimas dos cifras, recibirán 6 € por décimo. Estos premios corresponden a los números: 10, 51, 07, 80, 71, 96, 60, 84 y 03. Un pequeño empujón económico que siempre se agradece.

Finalmente, los reintegros, que devuelven el importe jugado de 3 € por décimo, han sido para los números 0, 3 y 8. Estos números permiten recuperar la inversión realizada, mitigando la decepción para quienes no han obtenido premios mayores.

Respecto al bote del premio de hoy, en los sorteos de Lotería Nacional de los jueves, el premio mayor a la serie asciende a 300.000 €, lo que se traduce en 30.000 € por cada décimo. A esto se suma el segundo premio de 60.000 € a la serie, equivalente a 6.000 € por décimo, además de una multitud de premios menores como aproximaciones, terminaciones y reintegros con cantidades inferiores a las mencionadas. La estructura de premios de la Lotería Nacional busca distribuir la fortuna de manera amplia entre sus jugadores.

En cuanto a la posibilidad de cobrar los premios, los afortunados tienen un plazo de tres meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo para reclamar su premio. Una vez transcurrido este periodo, el derecho a cobrar caduca. Los premios que no superen los 2.000 € por décimo pueden ser cobrados directamente en cualquiera de las administraciones de Loterías. Para premios de mayor cuantía, es decir, superiores a los 2.000 €, el cobro se realiza a través de las entidades bancarias colaboradoras, quienes suelen efectuar el ingreso directamente en la cuenta del ganador.

La cuestión fiscal también es importante para los ganadores. Los premios de la Lotería Nacional disfrutan de una exención fiscal hasta los 40.000 € por décimo. Esto significa que si el premio obtenido no supera esta cantidad, el ganador recibirá el importe íntegro sin deducciones. Sin embargo, si el premio excede los 40.000 €, se aplicará un gravamen del 20% sobre la cantidad que sobrepase ese umbral. Es relevante destacar que esta retención fiscal se descuenta automáticamente en el momento del cobro, recibiendo el ganador el importe neto correspondiente.





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lotería Nacional Sorteo Premios Resultados Loterías Y Apuestas Del Estado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultados de los Sorteos: Euromillones, Bonoloto y ONCE (14 de Abril de 2026)Conoce los resultados de los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE celebrados el martes 14 de abril de 2026, incluyendo las combinaciones ganadoras y los municipios agraciados con los premios.

Read more »

Horóscopo de hoy miércoles 15 de abril de 2026ARIES Felicidades. El ingreso de Mercurio en tu signo hoy va a hacer que destaques por tu inteligencia y buenas ideas. Es el momento de tomar decisiones acertadas, llegar a...

Read more »

La élite de la educación en Madrid: así son los diez colegios más caros en 2026En España, la educación es mayoritariamente pública (aglutinando al 66,9% del alumnado), mientras que el 31,3% acude a centros concertados y sólo un 1,7% va a colegios...

Read more »

PHotoESPAÑA 2026: Un festival que explora los límites de la imagenPHotoESPAÑA, el prestigioso festival de fotografía, celebra su 29ª edición en 2026 con un centenar de exposiciones que abarcan cuatro meses. El evento destacará la experimentación fotográfica, presentando obras de Robert Frank, Richard Avedon e Isabel Muñoz, entre otros. Se exhibirán por primera vez en España la serie 'Los Americanos' de Frank y 'In the American West' de Avedon, junto con un trabajo de Muñoz sobre El Escorial. Además, se incluirá la obra de Alejandro Cartagena sobre la inmigración mexicana en Estados Unidos.

Read more »

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 16 de abril de 2026Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Read more »

Lotería Nacional: Resultados del sorteo del jueves 16 de abril de 2026Descubre los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves 16 de abril de 2026, los premios en juego, el plazo para cobrar y la tributación de los mismos.

Read more »