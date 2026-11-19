Resultados Lotería Nacional 19 nov 2026. Sorteo jueves premios, números y ganadores. DetallesLoteras Apuestas Estado.

La Lotería Nacional celebrará su sorteo ordinario del jueves el 19 de noviembre de 2026, organizado por Loterías y Apuestas del Estado. Este evento nacional programado para las 21:00 horas en España permitirá a los participantes conocer los números premiados y las cuantías económicas correspondientes. La institución estatal encargada de gestionar el proceso garantizará la transparencia y la inmediatez de los resultados.

Detalles técnicos del sorteo y premiación

El mecanismo del sorteo de los jueves incluye la extracción de números y décimos ganadores con una duración aproximada de veinte minutos. El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado alojará este procedimiento, donde los bombos comenzarán a girar puntualmente a las 21:00 horas. La emisión oficial en directo desde el sitio web de la entidad asegurará que cada detalle sea visible para la audiencia.

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La estructura de premios para este sorteo específico establece una cuantía de 30.000 euros al décimo por el primer premio. El segundo premio ofrece 6.000 euros al décimo y 60.000 euros por serie. Adicionalmente, se realizarán siete extracciones de tres cifras, otorgando 15 euros al décimo y 150 euros a la serie. La mayoría de los fondos recaudados, específicamente un 70 por ciento, se devuelve en forma de premios a los participantes.

Posiciones de actores y normativa de participación

Loterías y Apuestas del Estado actúa como la sociedad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda responsable de la regulación. El reglamento vigente impone una edad mínima de 18 años para la participación legal en estos juegos de azar. Esta entidad financiera también distribuye el resto de los fondos entre costes operativos, comisiones y el Estado para programas de responsabilidad social.

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Los aficionados pueden adquirir su décimo a un precio fijo de 3 euros para este sorteo del jueves. Las ventas online cesan a las 20:30 horas, treinta minutos antes del inicio. Las probabilidades de ganar el primer premio se calculan en 1 entre 100.000, mientras que acertar dos cifras ofrece 1 entre 11. Estas cifras demuestran la naturaleza estadística del juego instaurado originalmente.

Impacto histórico y próximos sorteos programados

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España con raíces en 1763 bajo el rey Carlos III. El sorteo actual se remonta a 1812, cuando se celebró el primer evento histórico de la antigua Lotería Real. Este legado institucional ha permitido financiar obras y servicios públicos durante siglos, consolidando su rol económico.

La próxima cita oficial con Loterías y Apuestas del Estado tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026. El siguiente sorteo de los jueves se celebrará dentro de siete días, el 26 de noviembre. Para acceder al siguiente sorteo extraordinario, habrá que esperar al domingo 6 de diciembre, cuando se celebre el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución.