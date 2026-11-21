Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 21 de noviembre de 2026, con inicio a las 13:00 y décimo de 6 euros.

La Lotería Nacional celebra este sábado 21 de noviembre de 2026 un sorteo ordinario que comenzará a las 13:00 horas. Los sorteos son organizados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), organismo que depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda y que publica la lista oficial de números premiados.

Según el reglamento de este tipo de sorteos, la edad mínima para participar es de 18 años. Los boletos están a la venta hasta las 12:30 horas del mismo sábado 21 de noviembre, media hora antes del inicio.

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Horario y mecánica del sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo comienza a las 13:00 horas, cuando los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado se ponen en marcha de forma puntual.

En los sorteos ordinarios, como el de este sábado, la duración aproximada es de 20 minutos. Por ello, sobre las 13:20 horas se conocerán todos los números y décimos premiados.

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La participación mínima en la Lotería Nacional es el décimo, que equivale a la décima parte de un billete. El premio que corresponde a cada décimo es también la décima parte del premio del billete completo.

Premios y precio del décimo para el sábado 21 de noviembre

El sorteo ordinario del sábado 21 de noviembre de 2026 reparte 12.000 euros al décimo y 120.000 euros a la serie en el segundo premio.

Las tres últimas cifras reparten 30 euros al décimo y 300 euros a la serie, de modo que el premio por cifras se suma a la lista de cuantías de este sorteo.

El décimo cuesta 6 euros en este sorteo ordinario. El precio varía según el tipo de sorteo, y en sorteos extraordinarios, como el de la Lotería de Navidad, el décimo tiene un precio superior.

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Quien quiera participar en el sorteo del 21 de noviembre dispone de plazo hasta las 12:30 horas del mismo sábado. Para próximos sorteos, Loterías y Apuestas del Estado permite adquirir los décimos a través de su página web hasta las 11:45 horas del sábado.

Origen histórico de la Lotería Nacional en España

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España, y su origen se remonta a 1763, cuando el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'.

Tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, en el año 1812 se celebró el primer sorteo de la historia de este juego.

En ese momento, la antigua 'Lotería Real' pasó a llamarse 'Lotería Primitiva Nacional', nombre que marca el paso del antiguo juego de la Corona a la primera fórmula de sorteo que dio origen al esquema actual.