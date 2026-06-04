Lotería Nacional hoy: resultados, números, décimo ganador y lista de premios oficial del sorteo del jueves 4 de junio de 2026

Consulta el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de junio, y la lista oficial de premios. Sigue el minuto a minuto del sorteo en ABC y descubre cuánto cuestan los décimos del sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar más antiguos del país, con una historia que se remonta a 1763, cuando el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'.

Aunque tuvo que pasar casi medio siglo para que se celebrara el primer sorteo tal como lo conocemos hoy en día, en 1812, la Lotería Nacional ha sido una herramienta de recaudación importante para la economía nacional. En la actualidad, la mayor parte del dinero recaudado en los sorteos ordinarios se devuelve en forma de premios, un 70% aproximadamente, mientras que el resto se reparte entre costes operativos, comisiones y dividendos para el Estado y su programa de responsabilidad social.

Estos fondos han permitido financiar obras y servicios públicos, convirtiendo a la lotería en una herramienta de recaudación que contribuye a la economía nacional





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