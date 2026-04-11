LOS40 Primavera Pop: Madrid vibra con la música y celebra 60 años de éxitos

El Movistar Arena de Madrid se convirtió en epicentro de la música albergando el festival LOS40 Primavera Pop, que conmemoró los 60 años de la emisora. Un evento con Fangoria, Abraham Mateo, Juan Magán, Inna y nuevos talentos.

La primavera se desató en el Movistar Arena de Madrid el viernes 10 de abril, contagiando al público con la energía vibrante de LOS40 Primavera Pop. El festival, que celebra los 60 años de la emisora, reunió a una impresionante constelación de artistas consagrados y talentos emergentes, ofreciendo una noche inolvidable llena de música , baile y emoción. El ambiente festivo se encendió con la icónica Fangoria , quienes con su tema Dramas y comedias dieron el pistoletazo de salida a la celebración.

Alaska y Nacho Canut, pilares fundamentales de la emisora, tomaron el escenario para deleitar a los presentes con clásicos como A quien le importa, así como su nuevo sencillo Me voy, un adelanto de su próximo álbum. El cartel del evento fue una amalgama de estilos musicales, desde el pop y el reguetón hasta el electrolatino y el rock, garantizando una experiencia diversa y cautivadora para todos los gustos. El evento fue presentado por Dani Moreno, El Gallo, y Cristina Boscá. \El festival vio desfilar a artistas de renombre y nuevas promesas de la escena musical. Adexe y Nau, los hermanos chicharreros, animaron al público con La Alarma, mientras que Marlon estrenó su nuevo álbum Hipersensible y presentó sus canciones Olvidé Olvidarte y Háblales. La artista rumana Inna incendió el escenario con sus éxitos internacionales Rock My Body, More Than Friends y Cola Song. Abraham Mateo provocó la euforia con sus baladas Qué tal te va sin mí?, Loco enamorado y Quiero Decirte, demostrando su vigencia y conexión con el público. Juan Magán puso el broche de oro al festival con su electrolatino y la nueva versión de Ayer La Vi (BPA26), junto a Omar Montes, quien cerró la noche. La Beba impresionó con su show de electropop BEIBI y Aitana, aunque no presente físicamente, encendió al público con el videoclip de SUPERESTRELLA. El escenario también fue testigo del talento emergente de Chiara Oliver y Ruslana, ambas participantes del programa Operación Triunfo, quienes conquistaron al público con sus nuevos sencillos margaritas y las guapas no morimos de verdad, respectivamente. Álvaro de Luna, Bombai, Enol y Saiko también se sumaron a la fiesta, aportando sus estilos distintivos y enriqueciendo la diversidad del evento. La noche fue un desfile de éxitos musicales que mantuvieron al público bailando y coreando las canciones, culminando con la energía desbordante de Omar Montes y su interpretación de El Conjuntito.\El evento no solo fue un escaparate musical, sino también una celebración de la música y la comunidad. El público participó activamente en la creación de una atmósfera festiva, cantando el Cumpleaños feliz para celebrar los 60 años de LOS40 y utilizando las linternas de sus móviles para crear un ambiente mágico. Además de los conciertos, los asistentes tuvieron la oportunidad de ganar premios, como camisetas con dinero y entradas para los LOS40 Music Awards Santander 2026. La edición de Primavera Pop prometió ser un evento anual, consolidando su posición como uno de los festivales más importantes de la escena musical española. La segunda cita del festival tuvo lugar el sábado 11 de abril en el Olimpic Arena de Badalona, donde se sumaron nuevos artistas para completar la experiencia musical. LOS40 Primavera Pop demostró una vez más su capacidad para conectar con el público y ofrecer una experiencia inolvidable, combinando la música de artistas consagrados con el talento emergente





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