Los vigilantes de los bonos 'huelen sangre' en Reino Unido: advertencia al resto de mercados

Revisa el texto de noticias y redacta una breve descripción de la situación en Reino Unido y la advisin a los mercados externos.

Los vigilantes de los bonos 'huelen sangre' en Reino Unido y advierten al resto de mercados. Los tambores de alzas de tipos suenan cada vez más fuerte por el impacto de la guerra y empujan la rentabilidad de los bonos.

Los bonos a largo plazo sufrieron una fuerte caída al cierre de la semana pasada, arrastrando a la baja los mercados bursátiles, a medida que los temores sobre una crisis inflacionaria duradera derivada de la guerra con Irán disparaban los costes de endeudamiento de los gobiernos en las principales economías





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