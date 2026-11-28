Descubre cómo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift satirizó la humanidad en 1726 y evolucionó desde una crítica mordaz hasta un cuento infantil.

La obra completa "Viajes a varias naciones remotas del mundo" de Jonathan Swift, publicada en 1726, celebra su tricentenario con un análisis profundo sobre cómo una sátira misantrópica se convirtió en un clásico familiar. El texto original retrata a Lemuel Gulliver, un cirujano y capitán de barcos, en una travesía que expone lo peor de la condición humana a través de encuentros con liliputienses, científicos absurdos y criaturas racionales.

La sátira misantrópica de Swift en 1726

La intención declarada de Jonathan Swift al escribir la novela fue molestar al mundo en lugar de entretenerlo, utilizando la figura del antihéroe Lemuel Gulliver para ridiculizar a la Corona, la Iglesia y la política inglesa. La narrativa original está repleta de humor escatológico y críticas ferozes al sistema legal y al colonialismo, presentando a Gulliver como un viajero que descubre la brutalidad inherente a la sociedad humana.

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En su darkest viaje, Gulliver se enfrenta a los houyhnhnms, una sociedad de caballos parlantes y racionales que debaten tranquilamente sobre la erradicación de los yahoos, sus congéneres humanos brutales. Este sombrío desenlace deja a Gulliver tan asqueado por la naturaleza humana que pasa sus últimos días encerrado en un establo, demostrando que la obra es una profunda crítica filosófica y no una simple aventura fantástica.

Evolución hacia adaptaciones infantiles suaves

El editor Benjamin Motte modificó la primera edición para añadir defensas de la reina Ana y eliminar pasajes políticos controvertidos, marcando el inicio de la suavización del texto. Posteriormente, la publicación de libritos de bolsillo económicos simplificó aún más la historia, orientándola hacia un público joven y alejándola de las complejidades intelectuales que la caracterizaban originalmente.

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Francis Newbery completó esta transformación tres décadas después de la muerte de Swift en 1745, publicando una versión abreviada que eliminó completamente la tierra de Laputa y a los houyhnhnms. Esta edición, centrada únicamente en las peripecias de Gulliver con los liliputienses y los brobdingnagianos, se convirtió en un cuento de hadas, borrando la sátira científica y política que Swift había creado.

Percepciones académicas y legado cultural

Daniel Cook, autor especializado en el tema, afirma que esta es una de las obras más adaptadas del mundo, contribuyendo a un amplio universo de estudios llamados Gulliveriana. Abigail Williams, profesora en el King's College de Londres, señala que Swift concibió la novela como sátiras de actualidad sobre la humanidad, no como una aventura, aunque tomó suficiente energía de este género para perdurar.

La miniserie de 1996 protagonizada por Ted Danson es la única gran adaptación anglosajona que incluye los cuatro viajes completos del libro, preservando la integridad de la visión original. John Gay, amigo de Swift, describió la novela como una obra para todos, desde ministros hasta niños, una premisa que las adaptaciones modernas han cumplido al simplificar la historia para conquistar nuevas generaciones sin perder su encanto central.