Los trucos de la realeza para vestir de colores vibrantes en primavera

Reinas y princesas revelan sus mejores combinaciones de ropa y accesorios primaverales, con consejos para crear looks elegantes y fáciles de reproducir usando prendas ya existentes en el armario.

La primavera ha llegado y con ella el deseo de dejar atrás los abrigos gruesos para lucir prendas alegres, coloridas y elegantes, tal como hacen las casas reales de Europa y Oriente Medio.

En los últimos meses, reinas y princesas han sido escenario de desfiles improvisados en eventos oficiales, mostrando cómo combinar piezas ya existentes en el armario con accesorios de lujo sin perder la frescura que la nueva estación exige. Un ejemplo destacable es la visita de la princesa heredera de Suecia, Victoria, el 28 de julio de 2024, cuando asistió a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París.

Allí lució una falda larga de la firma Etro, acompañada de un cinturón de rafia con hebilla desflecada de Oscar de la Renta y pendientes de aro de ratán diseñados por Rebecca de Ravenel. Para completar el conjunto eligió alpargatas de esparto y un fedora de rafia de 360Five, que protegieron su piel del sol mientras aportaban un toque veraniego y desenfadado





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