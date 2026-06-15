Los tonos que elegimos: La clave de la elegancia en el hogar según el arquitecto Christian Mera

El arquitecto Christian Mera explica cómo lograr que una casa se vea elegante sin gastar más, centrándose en la elección estratégica de colores neutros y acentos precisos para crear espacios atemporales y sofisticados.

Christian Mera , arquitecto y diseñador de interiores, comparte en sus plataformas digitales una perspectiva clara sobre cómo lograr que una casa se vea elegante. Su premisa central es contundente: la elegancia no está en el precio, sino en los tonos que se eligen.

Mera defiende el uso de colores neutros bien pensados, como marfil tostado, crema vainilla, taupé claro o arena grisácea, que aportan limpieza visual, sensación de orden y hacen que los espacios parezcan más amplios al reflejar mejor la luz natural. Esto es especialmente útil en pisos urbanos o estancias con pocos metros.

Además, explica que la elección debe adaptarse a la luz natural de cada orientación e intensidad, recomendando matices suaves en zonas principales. Para subir el nivel de un espacio, sugiere equilibrar estos neutros con acentos precisos como bronce envejecido, madera oscura, negro satinado o acero oscuro, lo que confiere un aire más arquitectónico, pensado y atemporal. Su consejo final es dejar de seguir tendencias y elegir con intención para que la casa se vea bien hoy y en el futuro.

La psicología del color también es clave: en el dormitorio, tonos azules suaves, verdes apagados o arena favorecen la relajación; en el salón, neutros cálidos con matices tierra o acentos en madera crean una atmósfera acogedora; en la cocina, toques más vivos como verdes o azules profundos aportan energía sin perder equilibrio. El mensaje de Mera, difundido en redes con hashtags como #diseñodeinteriores #arquitectura #decoracion, resume una filosofía: menos tendencia, más intención





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