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Los tonos que elegimos: La clave de la elegancia en el hogar según el arquitecto Christian Mera

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Los tonos que elegimos: La clave de la elegancia en el hogar según el arquitecto Christian Mera
Colores NeutrosEleganciaTonos
📆6/15/2026 7:09 AM
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El arquitecto Christian Mera explica cómo lograr que una casa se vea elegante sin gastar más, centrándose en la elección estratégica de colores neutros y acentos precisos para crear espacios atemporales y sofisticados.

Christian Mera , arquitecto y diseñador de interiores, comparte en sus plataformas digitales una perspectiva clara sobre cómo lograr que una casa se vea elegante. Su premisa central es contundente: la elegancia no está en el precio, sino en los tonos que se eligen.

Mera defiende el uso de colores neutros bien pensados, como marfil tostado, crema vainilla, taupé claro o arena grisácea, que aportan limpieza visual, sensación de orden y hacen que los espacios parezcan más amplios al reflejar mejor la luz natural. Esto es especialmente útil en pisos urbanos o estancias con pocos metros.

Además, explica que la elección debe adaptarse a la luz natural de cada orientación e intensidad, recomendando matices suaves en zonas principales. Para subir el nivel de un espacio, sugiere equilibrar estos neutros con acentos precisos como bronce envejecido, madera oscura, negro satinado o acero oscuro, lo que confiere un aire más arquitectónico, pensado y atemporal. Su consejo final es dejar de seguir tendencias y elegir con intención para que la casa se vea bien hoy y en el futuro.

La psicología del color también es clave: en el dormitorio, tonos azules suaves, verdes apagados o arena favorecen la relajación; en el salón, neutros cálidos con matices tierra o acentos en madera crean una atmósfera acogedora; en la cocina, toques más vivos como verdes o azules profundos aportan energía sin perder equilibrio. El mensaje de Mera, difundido en redes con hashtags como #diseñodeinteriores #arquitectura #decoracion, resume una filosofía: menos tendencia, más intención

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