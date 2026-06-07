Los socios del Real Madrid votan para elegir al nuevo presidente

La votación se celebrará en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, y los socios pueden elegir entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme como presidente del club.

Los socios del Real Madrid están llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco.

La votación se celebrará en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde quedarán instaladas las mesas electorales. Las votaciones de las elecciones a la presidencia y Junta Directiva del Real Madrid se celebrarán este domingo 7 de junio, entre las 9:00 y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida. Las mesas electorales cerrarán a las 20:00 horas, momento a partir del cual comenzará el recuento de los votos emitidos durante la jornada.

Florentino compareció ante los medios en una intervención en la que descartó una posible dimisión y anunció la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid, confirmando además que volvería a presentarse junto a su actual Junta Directiva. En aquel momento, aunque Enrique Riquelme aún no había formalizado su candidatura en ningún momento, su nombre ya comenzaba a sonar con fuerza en el entorno madridista como posible alternativa al actual mandatario.

Tras la rueda de prensa, decidió dar un paso al frente y presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Alrededor de las 10.00 horas, Florentino Pérez ha acudido a ejercer su derecho a voto. El presidente se ha adelantado a Enrique Riquelme, quien no lo ha hecho aún. Florentino ha recibido el cariño de los socios.

Desde 2006 no votaban los socios. Veinte años han pasado y es por ello que desde que se abrieron las puertas del pabellón de la Ciudad Real Madrid en el que se están celebrando los comicios, los socios han acudido en masa. La jornada se desarrolla con normalidad y sin incidentes. Los socios están llamados a las urnas para elegir quién será el presidente del club los próximos cuatro años: Florentino Pérez o Enrique Riquelme.

La elección de un nuevo presidente es un momento importante para el club y su futuro





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