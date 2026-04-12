Los sindicatos intensifican la presión para reformar el despido en España: el modelo actual, en la mira de Europa y los trabajadores

UGT y CCOO exigen una reforma del despido en España, denunciando la falta de protección para los trabajadores y las bajas indemnizaciones. El Comité Europeo de Derechos Sociales respalda sus críticas, mientras el Gobierno y las asociaciones empresariales debaten sobre el futuro de la legislación laboral.

Si bien España ha experimentado una notable creación de empleo en los últimos años, logrando incluso reducir la tasa de paro por debajo del 10% a finales de 2025, un hito histórico, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han intensificado su lucha por una reforma del despido.

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El objetivo principal es desmantelar el modelo establecido por la reforma laboral de 2012, promovida por el gobierno de Mariano Rajoy, que, a su juicio, ha precarizado la situación de los trabajadores ante la posibilidad de ser despedidos. La reforma laboral más reciente, aprobada en el Congreso a principios de 2022, se centró en combatir la temporalidad y la precariedad laboral, pero dejó pendiente la revisión de la protección de los empleados frente al despido.<\/p>

El debate sobre el coste del despido en España ha sido constante. Históricamente, este coste se ha mantenido bajo, en comparación con otros países europeos, lo que ha generado preocupación entre los sindicatos. UGT y CCOO consideran que ha llegado el momento de reformular este aspecto clave del mercado laboral y han estado presionando al gobierno para que actúe en consecuencia desde hace meses.<\/p>

Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, resume la situación con contundencia: 'El despido es una gran asignatura pendiente en nuestro modelo de relaciones laborales'. Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, añade: 'Las sucesivas reformas laborales han devaluado tanto la protección del contrato de trabajo que, a cambio de una indemnización cada vez más irrisoria, las empresas pueden extinguir los contratos de trabajo sin causa, ni justificación, simplemente por su voluntad. El despido en nuestro país es libre'.<\/p>

Los dos principales sindicatos españoles han denunciado, por separado, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que el modelo de despido vigente en España desde 2012 no se ajusta a la Carta Social Europea y que las indemnizaciones por despido improcedente son insuficientes. El CEDS ha respaldado estas denuncias en dos ocasiones, en marzo de 2024 y julio de 2025, señalando que la legislación española vulnera el artículo 24 de la Carta Social Europea, que garantiza una protección adecuada ante el despido.<\/p>

La Carta Social Europea, un tratado internacional, se impone a la legislación nacional en aquellos países que la han ratificado, como España, y establece el derecho a no ser despedido sin causa justificada y a recibir una indemnización adecuada. Sin embargo, según los expertos, esto no se cumple en España. 'Los empresarios tienen abierta la puerta de par en par a la hora de despedir en este país. La población trabajadora no está suficientemente protegida porque la actual normativa prima la arbitrariedad empresarial para motivar los despidos, y además, lo que nos dice Europa es que no se paga suficiente indemnización cuando los despidos son improcedentes', explica Javier Pacheco.<\/p>

Fernando Luján aporta un dato revelador sobre la arbitrariedad del sistema: 'En la legislación española, el que decide si restablece o no la relación laboral es el incumplidor, es decir, la empresa que despide de manera injusta o improcedente es la que tiene la potestad de decidir si readmite al empleado en el caso de las extinciones de contrato contrarias al ordenamiento jurídico. Eso no ocurre en Europa, solo aquí'.<\/p>

A pesar de las críticas europeas, el Tribunal Supremo avaló la regulación actual del despido, lo que provocó el rechazo de UGT y CCOO, quienes han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, aún pendiente de resolución. Además, el Congreso instó al gobierno a reformar la indemnización por despido improcedente mediante una proposición no de ley en septiembre pasado.<\/p>

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su apoyo a la reforma y convocó una mesa de diálogo social el pasado otoño, aunque las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme se oponen a cualquier modificación de la normativa vigente.<\/p>

Los sindicatos y los expertos coinciden en que el despido en España es, en la práctica, barato. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo revelan un aumento constante de los despidos, especialmente a partir de 2021, pasando de 455.265 en 2015 a 643.681 en 2024.<\/p>





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