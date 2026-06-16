La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que la propuesta económica del Gobierno del PP para los agentes de la futura Unidad Égida de Policía Local, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género en el sistema Viogén, minusvalora la responsabilidad que exige el servicio.

Los sindicatos del Ayuntamiento critican la propuesta económica y el equipo de gobierno les acusa de generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación.

La representación sindical del Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que la propuesta económica del Gobierno del PP para los agentes de la futura Unidad Égida de Policía Local, destinada a la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género en el sistema Viogén, minusvalora la responsabilidad que exige el servicio. Según la propuesta municipal, los policías tendrán que estar disponibles 328 días al año, las 24 horas del día, a cambio de apenas 1,79 euros por día, lo que supone poco más de 42 euros al mes.

El equipo de gobierno ha respondido acusando a las centrales de utilizar un asunto tan serio y sensible como la lucha contra la violencia machista para hacer política, de generar una polémica artificial en pleno proceso de negociación y de no plantear alternativas. La negociación de las condiciones laborales y económicas de la Unidad Égida lleva meses enquistada.

El pasado 13 de marzo, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó oficialmente la creación de la unidad como parte de la adhesión de Zaragoza al sistema estatal Viogén, con nueve agentes especializados encargados de atender aproximadamente el 30% de los casos de violencia de género de la ciudad. Tres meses después, la unidad sigue sin estar operativa: no hay calendario para la selección del personal, ni para la formación específica de los agentes, ni para la entrada en funcionamiento del servicio.

La siguiente reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos está prevista para este jueves. Los sindicatos consideran llamativa la diferencia de trato respecto a otras unidades de la Policía Local y otros servicios municipales, cuya valoración económica en la negociación ha sido notablemente superior.

A su juicio, esa disparidad pone de manifiesto la escasa importancia real que el equipo de gobierno otorga a una unidad que, sin embargo, presenta públicamente como una apuesta estratégica en la lucha contra la violencia machista. Las víctimas de violencia de género merecen algo más que anuncios, fotografías y titulares, han señalado las centrales sindicales. Los representantes advierten asimismo de que unas condiciones tan poco atractivas dificultarán captar a los perfiles más adecuados para el puesto.

Aunque reconocen que puede haber profesionales con vocación de servicio y compromiso con esta problemática, asumen que la propuesta económica puede hacer que el destino se perciba como una carga antes que como un reconocimiento. El consejero de Presidencia y delegado de la Policía Local, Ángel Lorén, ha rechazado en anteriores ocasiones las críticas sindicales y ha recordado que el convenio con el Ministerio del Interior fija un plazo de un año para la implantación en Viogén, plazo que el Ayuntamiento prevé no agotar.

Lorén ha subrayado también que, mientras la Unidad Égida no esté operativa, las víctimas de violencia de género de Zaragoza están protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha expresado su apoyo a los profesionales de la Policía Local que asumirán la responsabilidad de proteger y acompañar a las víctimas desde la Unidad Égida, y ha cuestionado al mismo tiempo el compromiso de la alcaldesa.

En cuanto a la retribución propuesta, la portavoz del PSOE la califica de muy grave: a su juicio, pretender valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de quienes tendrán que atender situaciones de máxima vulnerabilidad y urgencia lanza un mensaje muy preocupante sobre la prioridad real que el PP concede a la lucha contra la violencia machista. No se puede presumir de hacer de esta lucha una prioridad mientras se regatean las condiciones de quienes van a garantizar la seguridad de las mujeres, ha concluido Ranera.

Por su parte, Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, ha manifestado su absoluto rechazo ante la decisión del Gobierno municipal. Lo que estamos conociendo es profundamente preocupante.

Es insultante valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de los agentes que tendrán que atender y acompañar a víctimas de violencia de género, ha afirmado Tomás, quien considera que esa cifra transmite un mensaje equivocado y evidencia una falta de compromiso real con una política pública que debería ser una prioridad absoluta. La portavoz de ZEC ha reclamado además que la unidad cuente con recursos suficientes, una organización sólida, formación especializada y condiciones que permitan atraer y mantener a profesionales cualificados: La lucha contra la violencia machista no puede quedarse en anuncios ni en titulares





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