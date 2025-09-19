Los Reyes de España culminan su viaje a Egipto con una visita cultural a Luxor

Felipe VI y Letizia cierran su viaje de Estado a Egipto con una jornada dedicada a la arqueología y la cultura, visitando el Museo de Luxor, tumbas faraónicas y misiones arqueológicas españolas.

La última jornada del viaje de Estado de los reyes de España a Egipto se centró en una inmersión cultural profunda, explorando las riquezas históricas y arqueológicas de Luxor . La visita incluyó el Museo de Luxor , dos tumbas funerarias en el Valle de los Reyes y un acercamiento a dos de las catorce misiones arqueológicas españolas que operan en el país.

La comitiva real, acompañada por los destacados arqueólogos Myriam Seco y José Manuel Galán, pudo apreciar de primera mano los hallazgos y proyectos que están sacando a la luz el esplendor del antiguo Egipto. En el Museo de Luxor, la visita permitió a los reyes conocer los tesoros encontrados en la región, mientras que en el Valle de los Reyes, la exploración de las tumbas funerarias de Ramsés V, Ramsés VI y Seti I, brindó una experiencia única al adentrarse en la arquitectura y el arte funerario de los faraones. La tecnología y la colaboración hispano-egipcia se entrelazaron para garantizar la preservación y la divulgación de este patrimonio invaluable. \El arqueólogo José Manuel Galán, líder de una misión arqueológica con 25 años de trayectoria, compartió con los reyes los descubrimientos más significativos de su equipo. Entre ellos, ramos de flores que datan de hace tres mil años, conservados como flores secas, y un jardín con semillas de plantas que florecieron hace 4.000 años, demostrando la perdurabilidad y la riqueza del pasado. Felipe VI y doña Letizia también se interesaron por los proyectos de acondicionamiento y mejora de los sitios arqueológicos de Luxor. Estos proyectos, llevados a cabo por empresas españolas como Tragsa e Idesfe, han implementado sistemas de iluminación y seguridad de última generación. La tecnología LED, en particular, ha demostrado ser clave para la conservación del color y la legibilidad de los dibujos y jeroglíficos que adornan las paredes de las tumbas, permitiendo una apreciación aún mayor que en la época del antiguo Egipto. Los responsables de estas empresas explicaron cómo la tecnología permite extraer el 99% del color original, revelando detalles que antes eran invisibles. \Antes de emprender el viaje de regreso a España, los reyes fueron honrados con una despedida emotiva. Trabajadores egipcios de las excavaciones españolas entonaron un canto en el que se celebraba la amistad y colaboración entre España y Egipto, sellando así el cierre de un viaje de cuatro días. Este viaje, el primero de los reyes a la República Árabe de Egipto, se enmarca en el contexto de las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países. El gobierno español considera este viaje como un paso más para fortalecer los lazos, que alcanzaron el nivel de Asociación Estratégica tras la visita del presidente Abdelfatah El-Sisi a España en febrero de este año. La visita real a Egipto ha sido, por tanto, un testimonio del compromiso de España con la preservación del patrimonio cultural y la promoción de la cooperación internacional, consolidando una relación bilateral que promete un futuro fructífero en diversos ámbitos. La jornada cultural en Luxor no solo destacó la riqueza del pasado egipcio, sino también el papel activo de España en su descubrimiento, conservación y divulgación





