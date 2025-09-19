Los Reyes Cumplen Deseo en Egipto: Cena con Vistas a las Pirámides y Recuerdos de la Reina Sofía

Don Felipe y doña Letizia disfrutan de una cena en Egipto con vistas a las pirámides, cumpliendo un deseo del rey y recordando anécdotas de la infancia de la reina Sofía en el hotel Mena House.

Os confieso que ansiamos ver la luz del atardecer en las pirámides de Guiza. Anoche, don Felipe y doña Letizia , cumplieron el deseo que había expresado el rey durante el almuerzo de su viaje de Estado a Egipto , disfrutando de una vista espectacular de las pirámides gracias a la cena ofrecida por el presidente y la primera dama egipcios, un cierre magistral a su segundo día en el país.

La velada tuvo lugar en el emblemático hotel Mena House, uno de los establecimientos más lujosos de El Cairo, un lugar que, curiosamente, alberga también algunos de los recuerdos más preciados de la reina Sofía. Allí, en este mismo escenario, ocurrió el primer recuerdo que la reina Sofía es capaz de evocar: en el verano de 1941, con tan solo tres años, se encontraba en la piscina del hotel cuando su padre, Pablo de Grecia, la instó a lanzarse al agua, extendiendo sus brazos en un gesto de confianza y afecto. “Yo sentía mucho miedo. Era un desafío muy nuevo”, relata la reina Sofía en su biografía, escrita por Pilar Urbano. En aquellos años turbulentos, la entonces princesa Sofía y la familia real griega se vieron obligadas a huir de Grecia, ocupada por las fuerzas del Eje, y se refugiaron en Egipto, donde se había establecido el gobierno en el exilio del rey Jorge II, tío de doña Sofía. Al rememorar aquel día en la piscina junto a su padre, la reina, en un lapsus, ubica el Mena House en Alejandría, otra ciudad egipcia donde residió en aquella época (de hecho, fue allí donde nació su hermana Irene un año después). Sin embargo, en otro momento, vuelve a referirse al hotel, evocando otro recuerdo significativo: la Navidad en la que descubrió la verdadera identidad de Papá Noel. “Pasamos una Navidad en el hotel Mena House, en El Cairo, junto a las pirámides”, recuerda la reina Sofía en la biografía. “Allí estaban tía Katherine y su amiga Mary Athinageny, que era una dama de la corte, pero joven. Nos decían todo el rato que Papá Noel iba a venir. Yo me fui con mi hermano a otra habitación y, de vez en cuando, mirábamos por la cerradura de la puerta y veíamos ¡¡¡que eran ellas dos!!! las que ponían los regalos junto a un abeto. Después tuvimos que disimular como si hubiese sido una sorpresa”. En ese tiempo marcado por la guerra en El Cairo, doña Sofía también experimentó el temor a las sirenas que anunciaban los bombardeos, así como la crudeza de la muerte (según otra biografía, escrita por Pilar de Arístegui, un día, jugando con su hermano Constantino, presenciaron el cadáver de un vecino fallecido a causa de la peste). Además, en ese contexto, aprendió una valiosa lección que más tarde transmitiría a sus hijos: “Precisamente en El Cairo tuvieron que sacarme una muela”, compartió la reina Sofía con Pilar Urbano. “Me anestesiaron un poco con éter; pero me dolía la boca, a rabiar, y tenía inflamada la mejilla con un flemón. Sin embargo, tuve que ir con mi familia al hipódromo, a las carreras, y estarme allí quietecita, y sin lloriqueos. Entonces aprendí lo que luego les enseñé a mis hijos: ¡aguantoformo!”. Anécdotas y recuerdos que, muy probablemente, Felipe VI rememoró durante su estancia en el hotel Mena House anoche.\El encuentro con las pirámides de Guiza al atardecer, un deseo expresado por el rey, se materializó anoche gracias a la cena ofrecida por las autoridades egipcias, marcando el cierre de su segundo día de visita oficial. Esta experiencia trascendental, enmarcada en el prestigioso hotel Mena House de El Cairo, no solo permitió al rey y la reina disfrutar de la majestuosidad de las pirámides iluminadas por la luz dorada del atardecer, sino que también los conectó con la rica historia y los recuerdos personales de la reina Sofía. El hotel Mena House, con su elegancia y su ubicación privilegiada, se convirtió en un escenario simbólico, un puente entre el presente y el pasado, donde los reyes pudieron reflexionar sobre la historia y la realeza, tanto a nivel personal como institucional. Este lugar, que alberga recuerdos de infancia de la reina Sofía, ofreció un contexto único para la reflexión y la conexión, añadiendo una dimensión más personal e íntima al viaje de Estado.\La elección del hotel Mena House, con su significado histórico y su conexión con la reina Sofía, demostró la importancia de la diplomacia cultural y la búsqueda de una conexión significativa con el país anfitrión. La cena, que culminó con la vista a las pirámides, fue mucho más que una simple recepción; fue una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar perspectivas y fortalecer los lazos entre ambas naciones. La hospitalidad del presidente y la primera dama egipcios, junto con la elección del lugar, crearon un ambiente propicio para la conversación, el entendimiento mutuo y el establecimiento de relaciones más profundas. Este encuentro, cargado de simbolismo, destacó el valor de la memoria histórica y el poder de los recuerdos personales en la construcción de puentes entre culturas y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. La visita a las pirámides, con la luz del atardecer como telón de fondo, se convirtió en un momento inolvidable, un testimonio de la amistad y la cooperación entre España y Egipto





