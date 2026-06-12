Los profesionales de colegios podrán traspasar su capital a la Seguridad Social con condiciones más favorables

El Congreso aprueba una reforma que amplía el acceso a la pasarela al RETA para abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y procuradores, eliminando el requisito de 15 años de cotización y permitiendo la conversión uno por uno de los años cotizados en mutualidad. La medida beneficiará a unos 120.000 profesionales, incluidos jubilados con pensiones bajas, y supondrá un mayor coste para el Estado.

Los abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y médicos que cotizan en mutualidades profesionales tendrán la oportunidad de mejorar sus pensiones mediante un traspaso al sistema público de la Seguridad Social tras la aprobación de una reforma en el Congreso que modifica las condiciones de acceso a la llamada "pasarela" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La medida, que incluye enmiendas clave impulsadas por el PP, elimina requisitos restrictivos como el de aportar al menos quince años de cotización previa a la Seguridad Social y extiende los beneficios a unos 120.000 profesionales, incluyendo a mutualistas en activo y a los ya jubilados que perciben rentas bajas de hasta 400-500 euros mensuales. Un aspecto central es la conversión uno por uno de los años cotizados en la mutualidad por años en el RETA, lo que permite computar las aportaciones como si hubieran sido al 100% de la base mínima,Elevando el coste para las arcas públicas.

El Gobierno deberá desarrollar un reglamento en tres meses que defina los detalles, como la situación de los pasivos cuyo capital ya está en consumo. Se otorga un año de plazo desde la publicación en el BOE para acogerse.

Además, se establece un aumento gradual de las cuotas mínimas en las mutualidades, equiparándolas al 100% de la base del RETA en 2028, con el fin de evitar futuras inequidades. La reforma responde a las demandas de colectivos de mutualistas pasivos que buscaban protección pública ante pensiones insuficientes, aunque ha generado polémica por su impacto financiero a largo plazo





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