Los primeros ministros británicos, la lealtad al líder y las elecciones

La historia de Margaret Thatcher y Tony Blair, los líderes más importantes, carismáticos y trascendentales de sus respectivos partidos desde el fin de la II Guerra Mundial, y cómo sus votos y seguidores se dividieron entre ellos.

Margaret Thatcher , Tony Blair, David Cameron y otros tantos fueron expulsados por los suyos mientras gobernaban le dijo William Shakespeare al rey Macbeth. Esa frase también puede aplicarse a cualquier político británico que aspire al poder o lo detente.

En esta ocasión, ser primer ministro no es nada, si no está seguro en el puesto. Y ningún primer ministro puede dar su cargo por seguro por mucho que las legislaturas en el Reino Unido sean de cinco años porque aún no convocando elecciones, esquivando una derrota electoral, aún no cumple dos de los cinco años en el cargo... Cinco primeros ministros del Partido Conservador en ocho años, de 2016 a 2024.

El único que abandonó el cargo forzado por las urnas fue Sunak, los cuatro anteriores dimitieron obligados por una rebelión de sus propios parlamentarios. Evitar repetir esa dinámica, y la consiguiente inestabilidad y descrédito de la política, fue el argumento del laborista-pasado. Veinticuatro horas después, el martes, el número de diputados laboristas que pedían su dimisión ya había superado la cantidad requerida por los estatutos del partido, 80, para poder desafiar su liderazgo





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