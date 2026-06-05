Los presos de Brians 1 esperan con emoción la visita histórica del papa León XIV

Dos internas relatan cómo la fe les ayuda a sobrellevar la prisión y comparten su testimonio para la histórica visita del papa a una cárcel española, un acto cargado de simbolismo y esperanza.

Los reclusos del Centro Penitenciario Brians 1, ubicado en Barcelona, aguardan con gran expectativa la histórica visita del papa León XIV, quien les impartirá una bendición que muchos esperan que aporte consuelo espiritual y, de alguna manera, mitigue la severidad de sus condenas.

Josefina y Maite, dos internas seleccionadas para este encuentro, relatan cómo la fe se ha convertido en un pilar fundamental para sobrellevar el encierro, la soledad y el arrepentimiento. La visita, que marca un precedente al ser la primera de un pontífice a una prisión en territorio español, está programada para un acto de aproximadamente 25 minutos durante el cual los reclusos ofrecerán al papa cantos y regalos elaborados por ellos mismos.

Josefina, quien ejerce como peluquera en el módulo femenino, confiesa haber despertado varias veces de madrugada imaginando el momento en que leerá su testimonio ante el sumo pontífice en el salón de actos del penal. Maite, por su parte, subraya que esta experiencia es "única en la vida" y expresa su deseo de que la bendición papal haga sus condenas "más cortas" en un sentido espiritual y emocional.

Ambas mujeres, profundamente creyentes, participan activamente en las misas dominicales oficiadas por el padre Jesús Roi, referente católico en la cárcel, quien junto a voluntarios de la pastoral ofrece acompañamiento, escucha y actividades para supportar a los internos en su proceso de reflexión y reinserción. La selección de los asistentes ha recaído en presos de Brians 1, Brians 2 y Wad Ras que han mantenido una vinculación estrecha con la práctica religiosa durante su tiempo en prisión.

En sus intervenciones, Josefina y Maite buscarán trasladar un mensaje de gratitud y humanidad: "Le di un abrazo tremendo", recuerda Josefina al enterarse de que había sido elegida, y adelanta que agradecerá al papa que "se haya acordado de las personas que estamos sin libertad, que también somos humanos". Por su parte, Maite reivindica que, a pesar de su situación, "somos personitas y movemos un poco el mundo desde aquí abajo, como podemos".

Ambas coinciden en que la visita del papa les servirá de reconfortante en un entorno donde los momentos de soledad y bajón son frecuentes.

"Si no fuera por Dios, yo creo que me hubiera vuelto loca aquí", admite Josefina, resaltando la importancia de la fe en su día a día. El papa León XIV, ya durante su visita a la prisión de Bata en Guinea Ecuatorial, había manifestado su apoyo a la rehabilitación y reinserción de los condenados, un mensaje que Josefina y Maite hacen suyo: "Cuando esto acabe, haremos nuestra vida como siempre la hemos llevado, correctamente, sin infringir la ley, y saldremos mejores personas y más fuertes tras haber superado todo lo que hemos vivido aquí".

Este encuentro, cargado de simbolismo, busca llevar un mensaje de esperanza y dignidad a una población marginada, recordando que, más allá de los errores cometidos, la posibilidad de redención existe. La visita se enmarca en un contexto de fuerte despliegue de seguridad, con las autoridades españolas trabajando bajo el permanente riesgo de atentado, aunque sin detectarse movimientos sospechosos hasta el momento.

El acto, breve pero intenso, será sin duda un hito en la historia penitenciaria española y un momento emocionalmente significativo para los internos participantes, quienes ven en la presencia del pontífice un reconocimiento a su humanidad y una oportunidad para fortalecer su camino de reconstrucción personal





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