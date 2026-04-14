Los Premios Quirino Celebran la Animación Iberoamericana en Tenerife: Nominaciones y Expectativas

La edición de los Premios Quirino se celebrará en Tenerife, destacando el talento de la animación iberoamericana. Se anunciaron las nominaciones y se detallan las actividades que se llevarán a cabo, incluyendo el foro de coproducción y negocios, así como el impacto económico y cultural del evento en la región.

Decorado y Olivia y el terremoto invisible, destacadas producciones de animación , han sido nominadas a los prestigiosos Premios Quirino , cuya ceremonia de entrega se llevará a cabo este viernes, 17 de abril, en la vibrante ciudad de Santa Cruz de Tenerife . La competencia es feroz, con 265 aspirantes de toda la región iberoamericana luchando por obtener uno de los diez codiciados galardones. Las categorías abarcan lo mejor del cine de animación , incluyendo largometrajes, cortometrajes y series, prometiendo una noche llena de emoción y reconocimiento al talento. El evento, organizado con esmero, celebra la excelencia en la industria de la animación iberoamericana, consolidándose como un faro de innovación y creatividad.

La directora de los Premios Quirino, ha enfatizado la evolución del evento, que ha trascendido su formato inicial de ceremonia de premios. En la actualidad, los Premios Quirino abarcan un amplio espectro de actividades, incluyendo un importante foro de coproducción y negocios, reconocido como un referente clave en la industria regional. Este foro, descrito como un espacio de inteligencia colectiva, ofrece una plataforma para que los profesionales del sector reflexionen sobre el futuro de la animación. El evento ha ganado reconocimiento a nivel mundial, siendo presentado como una iniciativa de estudio en el informe de política cultural más relevante del mundo, elaborado por la UNESCO. Además, el Quirino Lab, una iniciativa fundamental para la formación de productores ejecutivos iberoamericanos, sienta las bases para el crecimiento y desarrollo sostenible de la industria.

Esta edición promete tres días intensos de actividades profesionales, culminando con la esperada ceremonia de premios en el imponente Auditorio de Tenerife. Adicionalmente, se abre un espacio para la comunidad local, ya que del 21 de abril al 19 de mayo, el Tenerife Espacio de las Artes (TEA) ofrecerá una programación especial para celebrar la animación.

Desde las instituciones locales, como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, se ha expresado entusiasmo por la novena edición de los Premios Quirino. Se destaca el impacto económico significativo del evento, que ha impulsado el crecimiento del sector de la animación en la región. Se resalta el potencial de crecimiento de la industria, y se celebra el reconocimiento internacional obtenido. El sector audiovisual, considerado un sector estratégico, ha demostrado su valía con indicadores positivos, como la realización de 154 producciones en Canarias el año pasado, generando 218 millones de euros, más de 14.000 empleos directos y un mayor reconocimiento a nivel global.

La inversión en la animación y el apoyo a los Premios Quirino son vistos como una inversión en el futuro económico y cultural de la región, impulsando el talento local y consolidando a Canarias como un centro de excelencia en la animación iberoamericana.





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