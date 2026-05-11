Los precios del alquiler en España alcanzan máximos históricos en abril, con un aumento del 11,3% interanual y un incremento del 0,83% intermensual. Barcelona, la capital más cara para alquilar, fue la más cara para los inquilinos en abril, con un precio medio de 30,24 euros por metro cuadrado.

Los precios del alquiler continuaron en abril su imparable ascenso, alcanzando los 14,64 euros por metro cuadrado de media, un 11,3% más que en el mismo mes del año pasado.

Así lo señalan los datos publicados este lunes por Pisos.com, que apunta a un incremento del 0,83% respecto al tercer mes del año. Por ello, y en medio de las fallidas políticas del Gobierno en materia de vivienda, "acceder a una vivienda en alquiler se ha convertido en un proceso competitivo, restrictivo y, en muchos casos, excluyente", señala Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario, quien subraya que "no se trata únicamente de una cuestión de precios, sino de un problema estructural donde la oferta disponible es claramente insuficiente frente a una demanda creciente y cada vez más diversificada".

El portavoz de Pisos.com explica que el mercado "no ha sido capaz de generar suficiente vivienda asequible en relación con su crecimiento demográfico y la concentración urbana". Al mismo tiempo, "una parte relevante del parque existente no está en el mercado: viviendas vacías, inmuebles en mal estado o pisos destinados a otros alquileres más rentables", fruto en parte de la desprotección a los propietarios y a la introducción de topes en los precios.

Asimismo, señala Font, el marco regulatorio actual, con la prórroga de alquileres tumbada por el Congreso como máximo exponente, introduce en el mercado un componente de incertidumbre que hace que "tanto propietarios como inversores operan en un entorno donde las reglas no siempre son estables, lo que afecta directamente a la oferta disponible". Barcelona, la capital más cara para alquilar, fue la más cara para los inquilinos en abril, con un precio medio de 30,24 euros por metro cuadrado.

Le siguieron Madrid (29,62 €/m²) y Donostia-San Sebastián (21,28 €/m²). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 6,67 euros por metro cuadrado. Otras capitales de provincia económicas Zamora (7,30 €/m²) y Huelva (7,32 €/m²)





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