Los perros superan en número a los niños menores de 12 años en España: 7,5 millones frente a 5 millones

El Gobierno y el INE revelan que los perros son ahora la especie más numerosa entre los animales de compañía, superando a la población infantil menor de doce años. La estadística nacional muestra un aumento del 14 % en cinco años, alcanzando más de 15 millones de mascotas, y anuncia el desarrollo de un protocolo de emergencia en colaboración con el Ministerio del Interior.

En los últimos años, la presencia de animales de compañía en los hogares españoles ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando cifras que superan a la población infantil menor de doce años.

Según los datos oficiales publicados por el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 había 7,5 millones de perros frente a los 5 millones de niños de esa franja etaria, lo que sitúa a los caninos como la especie más numerosa entre los compañeros domésticos. El total de animales de compañía se ha incrementado un 14 % en los últimos cinco años, superando los 15 millones de ejemplares.

De este conjunto, casi la mitad corresponde a perros (49,8 %) y alrededor del 37‑40 % a gatos, mientras que el resto está integrado por conejos, aves, tortugas y otros reptiles. Estos datos se han elaborado a partir de los registros de las bases autonómicas entre 2021 y 2025, y reflejan la tendencia de los españoles a adoptar mascotas como parte esencial de la vida familiar.

Las comunidades autónomas con mayor número de animales de compañía son Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que concentran la mayor parte de los registros. Andalucía destaca por la diferencia más pronunciada entre perros y gatos, con 733 543 caninos más que felinos, seguida por Madrid con una diferencia de 224 735 y Cataluña con 176 679. En Ceuta y Melilla, única excepción, los gatos superan en número a los perros.

En cuanto al crecimiento por especie, los perros han experimentado un aumento de 665 551 ejemplares, mientras que los gatos han sumado 1 035 816 nuevos integrantes en los hogares. Los pequeños mamíferos, aves y reptiles, aunque con un crecimiento más modesto, han añadido 179 163 unidades, alcanzando un total de 3 264 926 registros a nivel nacional.

El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto a disposición del público una primera edición de la estadística nacional sobre protección animal y está trabajando en la elaboración de un protocolo de actuación ante emergencias, en colaboración con el Ministerio del Interior. Este protocolo tiene como objetivo garantizar la atención rápida y coordinada de los animales de compañía en situaciones de catástrofe, facilitando la intervención de las comunidades autónomas.

La publicación de estos datos se realizó durante el Consejo Estatal de la Protección Animal, donde también se subrayó la necesidad de seguir ampliando la cooperación entre instituciones y sectores implicados para mejorar la gestión y el bienestar de los animales domésticos en España





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Animales De Compañía Perros Gatos Estadística Nacional Protección Animal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La reducción de la pobreza se estanca en España con 12,6 millones de personas afectadasA pesar del crecimiento económico, la tasa de población pobre lleva 15 años sin bajar del 25%, agravada por la crisis de la vivienda.

Read more »

El Gobierno anuncia 400 millones en ayudas para la eficiencia energética de colegios y hospitalesLa ministra Sara Aagesen ha anunciado este jueves que el ministerio pondrá en marcha el programa que será aprobado en el próximo consejo de ministros.

Read more »

España recuento de 15 millones de mascotas: perros más populares y evolución del cuidado animalEl Ministerio de Derechos Sociales publicó su primer estudio oficial, que confirma la presencia de más de 15 millones de animales de compañía en hogares españoles, con perros y gatos las especies más comunes. Se destaca el crecimiento del número de mascotas, la distribución territorial y la normativa a nivel nacional para su protección.

Read more »

Acciona Energía vende 64 MW hidráulicos en España por 66 millonesAcciona Energía ha vendido 17 centrales minihidráulicas en Navarra y una en La Rioja, con una capacidad total de 64 MW, a White Summit Capital por 66 millones de euros, sin deuda asociada. La operación generará una plusvalía de 55 millones y se enmarca en la estrategia de rotación selectiva de activos de la compañía.

Read more »