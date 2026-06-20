Los mineros de TYC Narcea acampan en Oviedo para evitar el ERE que dejará sin empleo a 56 trabajadores

Trabajadores de la mina asturiana de Vega de Rengos se instalan en el Paseo de los Álamos de la capital para presionar a las instituciones ante la parálisis administrativa que, sumada a la tragedia del accidente mortal de noviembre, desembocará en un ERE el 30 de junio. La protesta cuenta con el apoyo vecinal y busca salvar los empleos de una plantilla con media de 40 años y amplia experiencia en la minería.

Los trabajadores de la empresa minera TYC Narcea, de la explotación de Vega de Rengos en Cangas del Narcea (Asturias), se encuentran en una situación crítica tras la paralización administrativa de la actividad minera, que se sumó al trágico accidente laboral ocurrido en noviembre del año pasado donde perdieron la vida dos compañeros.

Frente a la inminente aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 56 empleados a partir del 30 de junio, mientras que otros 12 permanecerán en tareas de mantenimiento, los mineros han organizado una acampada de protesta en el Paseo de los Álamos de Oviedo/Uviéu, a menos de un kilómetro de la sede del parlamento regional. Su objetivo es visibilizar su demanda de una solución urgente que permita reanudar la actividad y evitar los despidos, destacando que la mayoría son profesionales con años de experiencia, con edades entre los 22 y los 62 años, muchos de ellos con cargas familiares.

Los trabajadores realizan turnos de 24 horas con relevos para mantener la protesta constante, y han recibido muestras de solidaridad de la hostelería, comercios locales, la Policía Local y concejales de IU, lo que les ha servido de apoyo moral. La situación se agravó tras el accidente de noviembre que costó la vida a Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años, y Anilson Soares de Brito, de 42, ambos con perfares destacados entre sus compañeros.

La empresa ya había estado inmersa en un ERTE el año pasado y en otro este año, pero la transformación del ajuste temporal en un ERE definitivo marca un punto de inflexión que los trabajadores atribuyen a la parálisis burocrática que impide la reapertura de la mina. Ahora, a la espera de una reacción política que agilice los trámites, los acampados mantienen los ánimos altos y reivindican su derecho a conservar su puesto de trabajo y el futuro de la comarca minera





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