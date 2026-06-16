Los mercados se modera tras el acuerdo EEUU-Irán y la subida de tipos en Japón; el Ibex lucha por mantener los 19.000 puntos

El optimismo se modera en los mercados internacionales tras la estabilización del precio del petróleo y la decisión del Banco de Japón de subir tipos al 1%, su máximo desde 1995. El Ibex 35 sufre para consolidar la barrera psicológica de los 19.000 puntos, nivel alcanzado por primera vez ayer, mientras crece la expectación por la reunión de la Fed.

El optimismo en los mercados financieros se modera tras varias sesiones de fuertes alzas. El precio del petróleo frena su desplome de los últimos días, estabilizándose en medio de mensajes confusos sobre los términos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, así como por las garantías que exigen las empresas de cargueros para reanudar el tránsito por esa vía marítima estratégica.

El acuerdo, que inicialmente desató un clima de euforia y permitió récords en algunos mercados, ahora genera incertidumbre porque los detalles concretos no están claros y persisten dudas sobre su implementación efectiva. Este enfriamiento en el optimismo se refleja también en la decisión del Banco de Japón, que elevó sus tipos de interés al 1%, su nivel más alto desde 1995.

La medida, aunque anticipada por el mercado, refuerza la expectación de cara a la reunión decisiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, programada para mañana, donde se espera una nueva orientación sobre la política monetaria americana y su impacto global. En Europa, el Ibex 35 sufre para consolidar la barrera de los 19.000 puntos, nivel conquistado ayer por primera vez en toda su serie histórica.

El índice español repuntó un 2,6% en la sesión anterior, cerrando por encima de los 18.700 puntos, pero en la jornada actual los ánimos de compra se enfrían. La tentación de recoger parte de las ganancias acumuladas durante el último tramo alcista pone en riesgo esa cota psicológica clave.

Los inversores muestran cautela ante la combinación de factores: la evolución del precio del crudo, que si bien se estabiliza, sigue siendo volátil; la reunión de la Fed, y las lecturas divergentes sobre la efectividad del acuerdo entre Washington y Teherán. Mientras, las expectativas de una mayor contención en las presiones inflacionistas, derivadas de la estabilización del petróleo, no logran sortear la presión alcista en los rendimientos de la deuda, tal como lo evidencia la subida de tipos en Japón.

El contexto internacional está marcado por la búsqueda de estabilidad en los mercados energéticos y por los movimientos de los bancos centrales. El acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz, si se concreta, podría aliviar las tensiones en el suministro de petróleo y contribuir a moderar los precios a medio plazo, pero su implementación enfrenta obstáculos logísticos y políticos.

Por otro lado, la decisión del Banco de Japón de subir tipos al 1% señala un cambio en la trayectoria de la política monetaria ultraexpansionista en una de las economías más importantes del mundo. Este endurecimiento, aunque gradual, podría tener efectos en los flujos de capital y en las divisas, especialmente en el yen, y añade un elemento más de incertidumbre en un entorno ya complejo.

Los mercados europeos, y en particular el español, intentan encontrar su rumbo entre estos cantos de sirena, con el Ibex 35 intentando consolidar ganancias históricas mientras Seite la sombra de posibles correcciones





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