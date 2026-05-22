Los mejores dividendos del mundo: Iberdrola, Enagás, Munich Re, Axa, Enel, Sanofi y Roche

Iberdrola y Enagás, entre los valores españoles, junto a los europeos Munich Re, Axa, Enel, Sanofi y Roche son señalados por sus pagos seguros y al alza, junto a la americana Coca-Cola, por su resistencia. Los dividendos son una estrategia defensiva aconsejada en tiempos revueltos , porque ofrecen ingresos recurrentes incluso cuando el mercado es volátil. España es un buen caladero para invertir en dividendos, por el compromiso de las empresas con la remuneración al inversor y unas expectativas de beneficios al alza. Varias firmas de inversión señalan los que consideran los mejores dividendos del mundo para tener en cartera. No siempre los más rentables son los más sólidos. Esta es la selección, por su solidez y atractivo, ordenada por regiones.

Iberdrola y Enagás , entre los valores españoles, junto a los europeos Munich Re , Axa , Enel , Sanofi y Roche son señalados por sus pagos seguros y al alza, junto a la americana Coca-Cola , por su resistencia.

Los dividendos son una estrategia defensiva aconsejada en tiempos revueltos , porque ofrecen ingresos recurrentes incluso cuando el mercado es volátil. España es un buen caladero para invertir en dividendos, por el compromiso de las empresas con la remuneración al inversor y unas expectativas de beneficios al alza. Varias firmas de inversión señalan los que consideran los mejores dividendos del mundo para tener en cartera. No siempre los más rentables son los más sólidos.

Esta es la selección, por su solidez y atractivo, ordenada por regiones





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iberdrola Enagás Munich Re Axa Enel Sanofi Roche Coca-Cola Dividendos Estrategia Defensiva España Firmas De Inversión Mejores Dividendos Del Mundo Sólidos Y Atractivos Ordenados Por Regiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los termómetros siguen subiendo en la Comunidad de Madrid y se alcanzarán hasta los 34 gradosAsí, se espera una jornada de jueves 21 de mayo con mayoría de cielos despejados

Read more »

Iberdrola, ACS y Merlin amplían capital en 10.000 millones para crecerEmpresas cotizadas como Iberdrola, ACS, Merlin, TSK, Neinor, OHLA o Amper, entre otras, han anunciado o cerrado en los últimos doce meses ampliaciones de capital para levantar...

Read more »

Los expedientes del apagón llegan a renovables de Iberdrola, Masdar y CubicoLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a la sociedad Sistema Eléctrico de Conexión de Huénaja, con sede en Aldeire,...

Read more »

Los 12 cortes a medida para pelo rizado que vamos a pedir en peluquerías este verano 2026Los looks que realzan la textura natural de los rizos, los definen y controlan el encrespamiento

Read more »