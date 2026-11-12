Los mejillones superan en nutrientes a ternera y huevos según nutricionista Pablo Ojeda

Pablo Ojeda explica por qué los mejillones son un superalimento económico y sostenible, con más hierro que lentejas y B12 que vacuno.

El nutricionista Pablo Ojeda ha destacado los mejillones como un superalimento accesible, sostenible y con un gran aporte nutricional. Consumir 100 gramos de esta especie aporta la misma vitamina B12 que 8 filetes de ternera o 20 huevos. Además, ofrecen el doble de hierro que las lentejas con mejor absorción por parte del cuerpo. Son ricos en omega-3 con niveles casi nulos de mercurio en comparación con el salmón.

Comparativa nutricional con otros alimentos

Esos 100 gramos aportan también tanta proteína de alta calidad como dos huevos, pero con menos calorías, según explica el nutricionista en su comunicado. Realmente, se trata de un alimento que no requiere de grandísimas cantidades para dar esos beneficios. Su proceso de cocinado es también muy fácil, porque se pueden hacer al vapor rápidamente.

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En un periquete tenemos una ración saludable, sin tener que pasar demasiado tiempo en cocina. Con los mismos 100 gramos tienes el doble de hierro que el equivalente en lentejas. Lo mejor es que es un hierro que tu cuerpo aprovecha muchísimo más, asegurando una densidad nutricional brutal.

Beneficios para la salud y accesibilidad

Tienen un modo de preparación rápido y sencillo, siendo una opción económica ideal para personas con anemia. Son útiles para quienes tienen problemas cardiovasculares o falta de energía. Suelen dejar más de lado a pesar de ser razonablemente barato.

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La razón suele girar alrededor del desconocimiento de sus beneficios y también de su preparación, pese a ser sencilla. Como la ternera o los huevos, porque aportan otro tipo de nutrientes, incorporar los mejillones en su medida precisa puede ser un acierto.

Incorporación en la dieta diaria

Puede ser un acierto para variar un poco nuestra alimentación pero manteniéndonos siempre en una dieta saludable. Se busca comidas que sumen valor real a la ingesta diaria. Esos beneficios se obtienen fácilmente con porciones controladas de esta proteína marina.