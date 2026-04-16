Los mapas de la red eléctrica revelan un desequilibrio crítico en España

La CNMC publica los mapas de la red eléctrica española, evidenciando un grave desequilibrio entre puntos de acceso para consumo y generación, afectando a la eficiencia del sistema y al desarrollo de nuevas infraestructuras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) ha desvelado una problemática profunda y sistémica en la red eléctrica española mediante la publicación detallada y accesible en línea de los mapas de la red. Hasta ahora, se creía que la saturación era el principal inconveniente, pero la nueva información revela un desequilibrio estructural mucho más grave.

Los mapas, que detallan los puntos de acceso tanto para el consumo como para la generación y vertido de electricidad al sistema, ponen de manifiesto que las capacidades habilitadas no se corresponden con las necesidades reales. Existen abundantes puntos de conexión en zonas donde la demanda de consumo es baja o inexistente, mientras que en áreas con alta demanda de electricidad, la capacidad habilitada es escasa o nula. Este desequilibrio afecta a todos los niveles de la red, desde la distribución de media y baja tensión, que llega a hogares y pymes, hasta la red de transporte de alta tensión. Las empresas distribuidoras como Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, así como Red Eléctrica, dependiente de Redeia, se ven directamente implicadas en esta disfunción. Un ejemplo ilustrativo se observa en el arco mediterráneo. En esta región, existen numerosos puntos de acceso habilitados para el consumo en alta tensión en provincias como Cádiz, Murcia, Alicante y Barcelona, pero con una presencia limitada o moderada en las redes de distribución. En contrapartida, Cataluña presenta una sobreabundancia de puntos de conexión disponibles para la generación eléctrica. Esta disparidad genera ineficiencias, obligando a la creación de extensas infraestructuras de transporte para trasladar la electricidad de zonas de generación a zonas de consumo. La solución ideal radicaría en una planificación que habilite puntos de conexión para el consumo en aquellas áreas con una alta concentración de capacidad de generación, optimizando así el emparejamiento entre oferta y demanda y reduciendo la necesidad de grandes inversiones en redes de transporte. La CNMC ha recopilado y homogeneizado estos datos, antes dispersos y agregados por operador, lo que permite una visión mucho más clara de la magnitud y distribución geográfica del problema. El caso de Madrid ejemplifica la severidad de la situación. Un informe preliminar de la CNMC ya apuntaba a una saturación de más del 80% de los puntos de acceso en las redes de distribución. Sin embargo, los datos más recientes y detallados revelan que en zonas metropolitanas como Madrid, que atraen numerosos megaproyectos de centros de datos, la saturación es cercana al 100%. Esto significa que no hay espacio disponible para nuevas conexiones de más de un megavatio, un obstáculo considerable para el desarrollo tecnológico y económico. La elaboración de estos mapas se enmarca en una orden emitida por la CNMC el pasado año, con el objetivo de cuantificar con precisión el problema de la saturación de la red. La progresiva acumulación, agregación y homogeneización de la información proporcionada por los operadores de redes ha permitido visibilizar de forma contundente la gravedad del desequilibrio y las regiones más afectadas, obligando a repensar la estrategia de desarrollo y expansión de la infraestructura eléctrica en España. La publicación detallada busca fomentar un debate informado y presionar hacia la toma de decisiones que corrijan estas deficiencias estructurales





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