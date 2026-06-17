Los máximos goleadores de la selección de Colombia: de Falcao a Luis Díaz, una historia de éxito y proyección

Con miras al Mundial 2026, la selección de Colombia cuenta con figuras históricas como Falcao García, James Rodríguez, Arnoldo Iguarán y Luis Díaz entre sus máximos anotadores. Repasamos sus números, logros y el papel que desempeñan en la búsqueda de superar la mejor participación mundialista del país.

La selección de Colombia se prepara para su séptima participación en una Copa del Mundo, consolidada tras una eliminatoria exitosa que evidenció la mezcla perfecta entre la experiencia de una generación dorada y la irrupción de nuevas figuras.

El equipo llega con el objetivo claro de superar su mejor desempeño histórico, que hasta ahora corresponde a su participación en el Mundial 2014, donde alcanzó los cuartos de final. Para lograr esta meta, la reliedad en la cuota goleadora de sus máximos artilleros históricos es fundamental. Varios de esos goleadores siguen activos y fueron protagonistas en aquel legendario torneo de Brasil 2014, y ahora, con miras al Mundial 2026, sus números y trayectorias adquieren especial relevancia.

Los máximos anotadores de la selección colombiana son, en orden: Radamel Falcao García, con 36 goles; James Rodríguez, con 31; Arnoldo Iguarán, con 25; y Luis Díaz, con 22. Cada uno de ellos representa diferentes épocas y estilos, pero todos comparten el sello de la categoría goleadora al servicio de la camiseta nacional.

Falcao García, apodado El Tigre, ostenta el récord absoluto con 36 goles, distribuidos en 20 en partidos amistosos, 13 en eliminatorias mundialistas, dos en Copa América y uno en el Mundial 2018. A sus 40 años, se despidió del fútbol de clubes en Millonarios, el equipo de sus amores, tras una destacada carrera que incluye etapas en Europa.

Con 105 partidos disputados con la selección, su legado es indiscutible, y aunque su presencia en el Mundial 2026 no es segura por edad, su influencia en la cultura futbolística colombiana permanece. James Rodríguez, segundo en la lista, acumula 31 goles en 126 partidos, siendo el jugador con más participaciones después del arquero David Ospina. Su desempeño en el Mundial 2014, donde fue el goleador del torneo, lo consagró como ídolo.

Sus goles se reparten en 14 en eliminatorias, ocho en amistosos, tres en Copa América y seis en Copas del Mundo. A pesar de una trayectoria irregular en clubes tras su salida del Real Madrid, James ha mantenido un nivel constante con la selección, siendo capitán, líder y asistidor. Su reciente paso por Minnesota United buscó darle ritmo de cara a la Copa del Mundo 2026, donde aspira a revalidar su protagonismo.

Arnoldo Iguarán, el histórico Guajiro, es el tercer máximo goleador con 25 tantos. Su época de esplendor correspondió a los años 80 y principios de los 90, siendo clave en la clasificación a Italia 1990, el tercer lugar en la Copa América 1987 y el cuarto puesto en la Copa América 1991.

Además, es el máximo anotador de Colombia en la historia de la Copa América, con 10 goles. Sus 25 goles se desglosan en 11 en amistosos, cuatro en eliminatorias y 10 en Copa América. Jugó 68 partidos con la selección hasta su retiro en 1993, dejando una huella imborrable como pionero de las gestas colombianas en el escenario internacional. Luis Díaz, la actual estrella y proyección internacional, completa el top cuatro con 22 goles.

El delantero, apodado también el Guajiro, ha demostrado una consistencia goleadora que ya lo sitúa por encima de otros históricos como Faustino Asprilla y Freddy Rincón. Sus 22 tantos se dividen en 10 en eliminatorias, seis en Copa América y seis en amistosos. A diferencia de sus predecesores, Díaz combina su éxito con la selección con una destacada trayectoria en clubes europeos: tras un paso brillante por Liverpool, ahora brilla en el Bayern Múnich.

Con apenas una carrera en desarrollo, su techo goleador parece alto y se perfila como el candidato natural para convertirse en el máximo anotador histórico de Colombia en el futuro. Con estos nombres, la selección colombiana no solo apunta a una buena participación en el Mundial 2026, sino también a escribir nuevos capítulos de gloria con sus goleadores históricos, mezclando experiencia y juventud en un proyecto ambicioso





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