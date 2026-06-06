Los looks de la reina Letizia ante el Papa: elegancia, mantilla y el privilegio del blanco

Un repaso por los encuentros de la reina Letizia con distintos pontífices, destacando el protocolo, el privilegio del blanco y los detalles de sus atuendos.

A lo largo de su vida como princesa de Asturias y luego como reina consorte, doña Letizia ha mantenido varios encuentros con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en los que ha demostrado un profundo respeto por el protocolo vaticano, combinado con su estilo personal y elegante.

Cada ocasión ha sido una oportunidad para lucir atuendos que reflejan tanto la solemnidad del momento como las tendencias de la moda. Desde el emblemático privilegio del blanco, reservado a las reinas católicas, hasta el uso de la mantilla y la peineta, la esposa de Felipe VI ha sabido adaptarse a las exigencias de cada cita papal.

El primer encuentro registrado tuvo lugar el 22 de mayo de 2004, poco más de un mes después de su boda con el entonces príncipe Felipe. En esa audiencia con Juan Pablo II en El Vaticano, doña Letizia, aún princesa, no podía acceder al privilegio del blanco por no ser reina. Por ello, vistió un conjunto de chaqueta y falda en negro, combinado con una blusa blanca de cuello alto.

Como accesorio destacado, llevó una peineta de la que prendía una mantilla de encaje negro, un detalle que no se le ha vuelto a ver en citas posteriores. Este look, sobrio y tradicional, marcó el inicio de su relación con la Santa Sede.

Diez años después, el 19 de marzo de 2013, durante la misa de inicio del pontificado del papa Francisco, doña Letizia, todavía princesa, volvió a vestir de negro y velo de encaje, esta vez acompañada por el rey Felipe VI. Fue una de las pocas ocasiones en las que no utilizó el blanco.

A partir de su proclamación como reina en junio de 2014, Letizia comenzó a hacer uso del privilegio del blanco, que permite a las reinas católicas vestir del mismo color que el Papa. El 30 de junio de 2014, apenas once días después de la proclamación, los reyes de España fueron recibidos en audiencia por Francisco.

La reina lució un conjunto blanco de chaqueta y falda midi, diseñado por Felipe Varela, que combinó con una cartera de mano del mismo color y zapatos de tacón en marrón suave de Magrit. Como joyas, recuperó unos pendientes largos de diamantes y perlas de Ansorena. El 20 de noviembre de ese mismo año, durante la conferencia de la ONU sobre nutrición en Roma, volvió a encontrarse con el Papa Francisco.

En esa ocasión, estrenó un vestido blanco con escote drapeado de Redondo Brand, acompañado de un bolso a tono y salones nude de Magrit. Para la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, recicló un traje rojo de Carolina Herrera, que ya había lucido en 2023, con una blusa blanca con lazada. Con el papa Benedicto XVI, los encuentros fueron más frecuentes durante su reinado.

El 6 de noviembre de 2010, en la visita del Pontífice a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Xacobeo, doña Letizia llevó un abrigo en tono crudo, fular blanco y complementos rosados. Ese mismo día, para la misa en la Plaza del Obradoiro, optó por un traje de chaqueta con ribetes y falda tableada gris, combinado con un top a juego y zapatos con plataforma.

Un año después, el 19 de agosto de 2011, la Familia Real recibió en el Palacio de la Zarzuela al papa Benedicto XVI. La princesa de Asturias eligió un traje de chaqueta y falda contrastada con altísimos tacones. Al día siguiente, durante la misa de vigilia en Cuatro Vientos, lució una blusa blanca con drapeados y cuello a la caja, pantalón negro y cinturón con hebilla metálica.

Todos estos looks reflejan la evolución de su estilo, desde el negro riguroso hasta el blanco inmaculado, siempre con toques personales como los pendientes de perlas o los zapatos de Magrit. Sin duda, la reina Letizia ha sabido honrar el protocolo vaticano sin renunciar a su propia elegancia





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