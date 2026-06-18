Los límites de los test de ADN nutricionales: más allá de los genes

El mercado de test genéticos para la dieta crece, pero expertos advierten que los genes solo son una pieza del rompecabezas. La influencia del entorno, la microbiota y la epigenética cuestionan la utilidad clínica de estas pruebas.

El mercado de los test de ADN nutricionales crece de manera imparable. Por un poco más de 100 euros, estas pruebas prometen decir exactamente qué comer según tus genes.

Sin embargo, hay mucho más detrás de estas promesas que no se revela. El proceso parece sencillo: recibes un kit por correo, tomas una muestra con un hisopo dentro de la boca, lo devuelves por la misma vía y, semanas después, obtienes un informe. En él se detalla información como tu metabolismo de la cafeína, tu posible intolerancia a la lactosa o tu tolerancia a los carbohidratos.

El sector de pruebas genéticas vendidas directamente al consumidor ha experimentado un enorme crecimiento en la última década y su promesa es constante: al conocer nuestros genes podemos controlar nuestra salud. No obstante, los genes son solo una parte, relativamente pequeña, del complejo rompecabezas de la nutrición y la salud. Los test de ADN comerciales centrados en nutrición analizan un subconjunto de variantes genéticas, principalmente polimorfismos de nucleótido único (SNP).

Estas son posiciones en el genoma donde existe variabilidad entre individuos. A partir de estas variantes y gracias a bases de datos de salud de distintas poblaciones y estudios, algoritmos predicen predisposiciones relacionadas con nutrientes, sensibilidad a la cafeína, acumulación de grasa visceral o probabilidad de intolerancia a la lactosa.

La dietista-nutricionista Leticia Garnica aclara que sí existe evidencia científica que puede ayudar: si un test indica predisposición a intolerancia a la lactosa o a la enfermedad celíaca, eso no significa que se desarrollará la condición, pero sugiere una mayor posibilidad. Si ya existe sospecha, pueden requerirse otros estudios. Pero estas predisposiciones genéticas no son una condena ni justifican cambiar la dieta basándose únicamente en ellas, pues el procesamiento de los alimentos depende de muchos factores adicionales.

El problema central de estos tests es que confunden asociación estadística con causalidad. Muchos examinan pequeñas variaciones genéticas y, basados en estudios que muestran que, por ejemplo, el 60% de personas con un cierto gen tienden a ganar peso con carbohidratos, recomiendan eliminarlos. Esto es una correlación estadística y no implica que ese gen actúe de forma aislada. No se considera la interacción de múltiples genes y el entorno.

Fenómenos como la obesidad, el metabolismo o la sensibilidad a nutrientes son poligénicos: dependen de decenas o cientos de genes que interactúan entre sí y con el entorno. Revisiones científicas sobre la validez de estos tests nutricionales comerciales son bastante críticas. Una señala la falta de consistencia en los criterios de validez científica de la investigación en nutrigenética y subraya que la mayoría de los hallazgos no supera una evaluación rigurosa antes de aplicarse a la práctica clínica.

Otro documento sobre genómica nutricional concluye que no hay pruebas suficientes para incorporar pruebas nutrigenómicas a la atención nutricional. Se estudia cómo el entorno modifica la expresión de los genes sin alterar la secuencia de ADN: lo que comemos, el ejercicio, el estrés, el sueño activan o desactivan genes, y ese estado activo no se captura en el test. Nuestro ADN es como el plano de una casa, pero el ambiente es cómo la construimos.

Factores como la microbiota intestinal, los niveles de estrés, la calidad del sueño, la actividad física y el historial médico influyen enormemente y no se reflejan en estos tests. La microbiota es especialmente relevante: varía con la dieta, la ubicación geográfica, el estrés y el sueño, e influye en el metabolismo, el sistema inmune y el estado de ánimo. La analítica de microbiota puede dar resultados totalmente distintos según circunstancias como beber agua en Madrid o en Alicante.

Uno de los malentendidos frecuentes es interpretar las predisposiciones genéticas como diagnósticos. Tener el gen asociado a intolerancia a la lactosa no significa ser intolerante; significa una mayor probabilidad estadística. Las 'papeletas' para ese resultado dependen también de otros factores. Por tanto, no está justificado dejar de consumir un alimento basándose solo en ese resultado





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