Los Javis: El arte habla incluso cuando eres popular; el cine de terror se renueva con Ken Parsons

Exploración del fenómeno del cineasta Ken Parsons, sus cortometrajes virales y su salto al cine comercial con A24, analizando el concepto de espacios liminales y el miedo en la era digital.

Los Javis han expresado su tranquilidad al afirmar que el arte ha hablado, algo difícil cuando se es popular. Pero en el mundo del cine de terror , el miedo se manifiesta de muchas formas.

Asusta que una película ideada por un director de apenas veinte años pueda revolucionar el género. Aterroriza el poder de la memoria y del olvido para distorsionar la realidad cotidiana. E inmoviliza la amenaza de la soledad más cierta y terrible. El miedo, en sí mismo, produce pavor.

Todo esto ocurre en la cinta que ya se perfila como el centro de todas las conversaciones desde ahora hasta después del verano. Ken Parsons, el responsable de este último gran fenómeno cinematográfico, sorprendió a la comunidad de internet en 2022 con una serie de cortometrajes virales. Estos trabajos popularizaron un término más propio de los videojuegos o la sociología: el espacio liminal.

Su serie de minipelículas en YouTube, bajo el canal Kane Pixels, modificaba fotografías originales hasta convertirlas en videos con un filtro VHS que recordaba al metraje encontrado. Las secuencias eran perturbadoras pero extrañamente familiares, transcurriendo en espacios vacíos habitados solo por fantasmas de una nostalgia postiza. Inquietante, sin duda. Luego, el estudio A24, famoso por convertir en obligatorio todo lo que toca, se acercó a él para proponerle una película con estándares industriales, con estrellas y presupuesto.

La cinta ya está aquí, titulada como sus cortos, y no hay titular que no la mencione como la película realizada por el cineasta más joven desde Orson Welles, quien filmó Ciudadano Kane a los veinticinco años. Parsons comentó: He pasado la mayor parte de mi vida en internet. Nací el mismo año que YouTube, así que no tuve acceso real hasta los ocho o nueve años.

Empecé viendo cortometrajes independientes de youtubers que usaban efectos visuales, y luego me interesé por canales especializados. Trabajé con lo que tenía, un portátil y software pirateado. A los once años aprendí After Effects. Su salto al cine comercial fue con paracaídas, muy controlado.

La oferta le llegó justo cuando debía decidir su futuro tras el instituto. Contó con la producción ejecutiva y consejo de maestros como James Wan y Osgood Perkins, expertos en terror. El resultado, para desesperación de los amargados, es memorable e inaugura un nuevo tiempo en cómo el cine comercial se expande hacia territorios antes vedados, como el videojuego o estéticas de nicho como el dreamcore.

Al lado de cineastas como Jane Schoenbrun o Kyle Edward Ball, Parsons camina por los espacios liminales de un cine heredero de las pesadillas de David Lynch. ¿Qué es un espacio liminal? En latín, limen significa umbral. Se refiere a una zona de paso, un lugar ambiguo como los pasillos vacíos o los centros comerciales desiertos.

El antropólogo Marc Augé acuñó el término no-lugar para describir espacios de tránsito como aeropuertos, carentes de identidad propia. Son escenarios de terror donde la sobremodernidad se manifiesta en la aceleración del tiempo, la expansión del espacio y la celebración del ego. Parsons ha sabido capturar esa angustia en su película, convirtiendo lo familiar en amenazante.

Su éxito demuestra que el cine de terror puede renovarse desde las raíces de internet y las nuevas generaciones, sin perder la esencia de lo que nos hace temblar. La crítica ya lo aclama como el inicio de una nueva era, donde los límites entre lo digital y lo físico se desdibujan para crear pesadillas tangibles. Sin duda, este joven cineasta ha logrado que el arte hable con una voz potente y aterradora





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ken Parsons Espacio Liminal Cine De Terror A24 Nuevas Generaciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sánchez activa los Presupuestos y anuncia que los negociará con Junts y PNVEl BOE publicará esta semana la orden de elaboración de las cuentas públicas para el año 2027

Read more »

Bótox en la pausa del almuerzo: los profesionales recurren a los retoques estéticos para triunfarDesde que Joëlle Rotsaert abrió su segunda clínica de estética en Shoreditch, Londres, hace 18 meses, la demanda se ha disparado. Entre sus clientes se encuentran muchos...

Read more »

Es oficial: los propietarios que vendan la vivienda deberán indemnizar a los inquilinos residentesTe contamos los requisitos que deben darse para que así sea según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Más información: David Jiménez: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF porque sería una doble tributación”

Read more »

Los ases del toreo clásico que siguen emocionando a los aficionadosRecuerda o sueña uno con aquellos carteles de toreo clásico que dejaron a las claras la Edad de Oro del Toreo, y cómo los ases actuales como Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado siguen ofreciendo emociones inolvidables

Read more »