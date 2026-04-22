Un análisis sobre las conexiones entre el poder geopolítico, la corrupción sistémica y la disparidad del trato judicial en España frente a los escándalos que involucran a distintas fuerzas políticas.

Vivimos en un entramado de hilos invisibles donde las conexiones entre el poder corporativo, la geopolítica y el sufrimiento humano parecen, a simple vista, distantes. Sin embargo, cuando observamos con detenimiento, los patrones se revelan. Desde el impacto de tecnologías como Palentir en zonas de conflicto, hasta el llanto desconsolado de una niña palestina que clama por una madre ausente, existe un hilo conductor que la narrativa dominante intenta ocultar.

Observamos, por ejemplo, cómo seis refinerías han ardido en diversos continentes en un lapso de apenas 45 días, coincidiendo con la escalada bélica en Oriente Próximo. No son eventos aislados, sino síntomas de una maquinaria que opera bajo sombras. Asimismo, investigaciones periodísticas de renombre han expuesto cómo ciertas figuras cercanas a la administración estadounidense se lucran masivamente en los minutos previos a anuncios económicos de alto impacto, evidenciando un uso de información privilegiada que ha sido calificado incluso por figuras como Al Gore como una de las etapas de mayor corrupción en la historia de los Estados Unidos. En España, el escenario no es menos desalentador. La justicia parece moverse bajo el peso de un sesgo que ignora la magnitud de la corrupción sistémica mientras intensifica la presión sobre objetivos políticos específicos. Resulta cuando menos llamativo que coincidan en el tiempo la petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, impulsada por acusaciones populares de corte ultraderechista, con las revelaciones explosivas del caso Kitchen durante el juicio a Luis Bárcenas. El extesorero del Partido Popular ha dejado poco margen a la duda: la cúpula de aquel entonces, incluyendo a Mariano Rajoy, no solo estaba al tanto de las actividades ilícitas y la destrucción de pruebas, sino que instigaba a mantener el silencio bajo la famosa consigna de sé fuerte. A pesar de existir grabaciones y testimonios que comprometen a figuras clave como Cospedal, estos parecen desvanecerse en los pasillos de una instrucción judicial que parece haber olvidado ciertos nombres, centrando toda su artillería en el entorno de la presidencia del Gobierno actual. La estrategia se completa con una maquinaria mediática que, lejos de ejercer la labor de contrapeso, se dedica a la amplificación de bulos y a la construcción de relatos que erosionan la confianza democrática. Desde panfletos digitales que celebran su propia falta de ética, hasta figuras del pasado reciente que se prestan a presentaciones públicas de personajes controvertidos, el clima político en la capital se ha vuelto un festival de despropósitos. Mientras se exige un rigor punitivo extremo para casos sin sustento sólido, el silencio mediático es atronador respecto a las tramas de enriquecimiento personal y las redes clientelares que rodean a figuras como Isabel Díaz Ayuso y su entorno. La disparidad en el trato judicial y mediático no es fruto del azar, sino el resultado de un diseño destinado a blindar a una élite mientras se fractura el tejido social. La ciudadanía observa, atónita, cómo la justicia se convierte en un instrumento de parte, dejando claro que el verdadero poder no reside en las leyes, sino en quién tiene la capacidad de interpretarlas a su antojo para ocultar las vergüenzas de los suyos





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