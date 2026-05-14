Los graves problemas energéticos de Cuba se están volviendo aún más críticos

El Ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy, ha advertido que los graves problemas energéticos en Cuba se están volviendo aún más críticos debido al agotamiento del petróleo donado por Rusia y la falta de reservas significativas de diésel. Además, Estados Unidos ha cortado cualquier envío de petróleo durante más de cuatro meses y ha intentado aplicar presiones y sanciones económicas al Gobierno de Cuba para forzar cambios. La isla y el Gobierno de Trump han negado la oferta de ayuda de Estados Unidos y mantienen que resistirán cualquier intervención naval o aérea. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado las alegaciones del Gobierno de Cuba y ha ofrecido ayuda financiera a la isla en US$ 100 millones, pero Cuba ha rechazado la propuesta.

Los graves problemas energéticos en Cuba se están volviendo aún más críticos según el Ministro de Energía del país, quien advirtió que el petróleo donado por Rusia se ha agotado.

Los rezervos de petróleo para mantener en funcionamiento la red eléctrica de la isla fueron prácticamente agotados y no se tienen diésel ni reservas. Tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela y la declaración de la administración Trump de que el Gobierno de Cuba representa una amenaza, los Estados Unidos han cortado cualquier envío de petróleo durante más de cuatro meses.

La donaciones de petróleo se agotó en mayo y los cubanos enfrentan apagones con regularidad que duran la mayor parte del día. Aunque hay paneles solares donados por China y se está utilizando más energía solar, las baterías caras son necesarias para almacenar electricidad y no se brindan ningún alivio durante las horas nocturnas en los picos de demanda.

Se espera que Estados Unidos ofrezca ayuda financiera a la isla en US$ 100 millones para llevar a cabo ‘reformas significativas al sistema comunista’ o quedar fuera de cualquier ayuda crítica. Cuba ha dicho firmemente que no aceptará ninguna ayuda, se resistirá con fuerza a cualquier invasión militar y seguirá llevando a cabo la vida de los cubanos en su propio estil





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