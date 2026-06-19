Los gigantes del automóvil se lanzan al negocio de la defensa para compensar la sobrecapacidad

General Motors, Volkswagen y otros grandes fabricantes exploran alianzas con empresas de defensa para utilizar sus fábricas y producir vehículos militares, drones y sistemas antiaéreos, aprovechando la alta demanda y rentabilidad del sector militar.

Los grandes fabricantes de automóviles están dirigiendo su mirada hacia el sector de la Defensa , un área con una rentabilidad muy atractiva y una demanda que crece rápidamente, impulsada por la tensión geopolítica y el aumento del gasto militar.

Empresas como Renault, General Motors, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, Scania, Hyundai o Seat han identificado oportunidades de crecimiento mediante su entrada en este mercado, buscando compensar la baja actividad que experimentan, especialmente en Europa, donde existe una sobrecapacidad instalada debido a la atonía de las matriculaciones, la incertidumbre regulatoria y la competencia de las marcas chinas. Esta transformación supone un cambio estratégico para un sector que tiene capacidades industriales infrautilizadas y que ahora busca participar en proyectos de defensa, aprovechando sinergías para elevar su producción y responder al fuerte aumento de la carga de trabajo.

El Gobierno francés, que posee un 15% del capital de Renault, inició hace meses conversaciones para utilizar las capacidades industriales de la compañía en la fabricación de material de defensa. De estas negociaciones ha surgido una alianza con Thales, empresa tecnológica y de defensa en la que el Estado francés también tiene una participación significativa.

Las dos compañías galas exploran varias vías de colaboración, que podrían incluir la fabricación de un vehículo multimisión basado en una plataforma de Renault con tecnología de Thales, así como la producción de hasta 12.000 drones kamikaze al año a partir de 2027. Sin embargo, la integración entre los mundos de la automoción y la defensa no es sencilla: los volúmenes de producción, los plazos y las certificaciones difieren notablemente.

Mientras una fábrica de coches europea produce alrededor de 300.000 unidades anuales, una planta militar difícilmente supera el centenar. Además, las homologaciones en defensa incluyen requisitos de soberanía nacional y confidencialidad, lo que añade complejidad burocrática. En Estados Unidos, líder mundial en inversión de defensa, General Motors se ha aliado con Lockheed Martin, la empresa de defensa con mayor facturación global, para explorar cómo aprovechar sus capacidades productivas en un contexto de alta tensión geopolítica.

Esta colaboración se centrará en reforzar la cadena de suministro de defensa, la producción avanzada y el diseño de nuevas capacidades, y se espera que derive en la fabricación de componentes y armamento en las fábricas de General Motors. Por su parte, Volkswagen, que sufre una importante sobrecapacidad en Europa donde planea recortar 50.000 puestos de trabajo, negocia con la compañía israelí Rafael Advanced Defence Systems para fabricar sistemas de defensa antiaérea, como el Iron Dome, en su planta de Osnabrück, Alemania, lo que podría preservar los 2.300 empleos actuales.

Estos movimientos reflejan una tendencia clara: las automovilísticas buscan en el negocio militar una salida rápida a su exceso de capacidad, impulsadas por márgenes de rentabilidad mucho más elevados que los del mercado civil, aunque el camino esté lleno de desafíos operativos y regulatorios





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