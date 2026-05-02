Los garajes se consolidan como una inversión inmobiliaria rentable y accesible

El mercado de garajes ofrece una rentabilidad atractiva, superando a la de los bonos del Tesoro y la inflación, y se presenta como una opción accesible para pequeños inversores. La demanda creciente y la escasez de plazas impulsan su valor, aunque la rentabilidad varía significativamente según la ubicación.

El mercado inmobiliario se consolida como una opción de inversión atractiva, combinando rentabilidad y potencial de revalorización a mediano plazo. Dentro de este sector, los garajes destacan por su accesibilidad, permitiendo a pequeños ahorradores participar en el mercado.

La creciente demanda en ciudades con restricciones de tráfico y la disminución de plazas de aparcamiento impulsan el interés en estos activos. La rentabilidad bruta promedio de un garaje en alquiler alcanza el 6% anual, según Idealista, superando significativamente a la de los bonos del Tesoro y la inflación, lo que lo convierte en una inversión segura para perfiles conservadores.

A diferencia de la vivienda, cuya rentabilidad ha disminuido debido al aumento de los precios, la de los garajes se mantiene estable y presenta menores riesgos y gastos para los propietarios. Sin embargo, esta rentabilidad varía considerablemente según la ubicación. Murcia capital lidera con un 10,6%, mientras que Salamanca se sitúa en el 2,6%. Estas diferencias se extienden a nivel de barrios e incluso edificios.

La escasez de garajes en construcciones antiguas y la demanda de trabajadores en áreas urbanas contribuyen a esta disparidad. Ciudades como Castellón de la Plana, Ávila, Barcelona, Toledo, Lleida y Logroño superan la media nacional, mientras que Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Valencia, A Coruña, San Sebastián, Valladolid y Málaga ofrecen rentabilidades más bajas. La heterogeneidad del mercado de garajes, a diferencia del de la vivienda, exige un conocimiento profundo del mercado local para identificar oportunidades de revalorización y actualización de rentas.

El mercado de garajes ofrece una rentabilidad del 6% a nivel nacional, ligeramente inferior a la de la vivienda, pero con una barrera de entrada más baja, permitiendo adquirir plazas desde 10.000 euros. Además, los garajes implican menores riesgos y gastos asociados, como cuotas de comunidad o mantenimiento. La heterogeneidad de las rentabilidades puede ser ventajosa para inversores informados, que pueden obtener mayores rendimientos en zonas con alta demanda o características atractivas, como amplitud, trastero o acceso para vehículos eléctricos.

La escasez de plazas en edificios antiguos, el uso por parte de trabajadores y la posible disminución de plazas en la vía pública, contrastan con la disponibilidad en edificios con residentes mayores que ya no utilizan el coche, creando dinámicas cambiantes en el mercado. La inversión en garajes se presenta como una alternativa sólida y accesible en el panorama inmobiliario actual, con potencial de crecimiento a largo plazo





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