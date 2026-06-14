Los fondos ponen el foco en el espacio como estrategia de inversión

Los inversores absorben la enorme emisión de SpaceX y miran hacia las próximas OPV de Anthropic y Alphabet, en medio de un apetito voraz por financiar la IA y la tecnología espacial, a pesar de la incertidumbre global.

Los fondos de inversión están redirigiendo su atención hacia el sector espacial como una nueva y prometedora estrategia de inversión. La reciente oferta pública inicial de SpaceX, valorada en 75.000 millones de dólares y considerada la mayor salida a bolsa de la historia, ha sido absorbida con entusiasmo por los inversores, quienes ya miran hacia las próximas emisiones de Anthropic y Alphabet.

Este fenómeno refleja una tendencia más amplia: los inversores estadounidenses están dispuestos a comprometer más de 100.000 millones de dólares en cuestión de días para financiar la carrera de la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia, incluso en medio de la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas. La financiación mediante deuda de 35.000 millones de dólares para Anthropic es otro ejemplo de esta voracidad.

Los banqueros también están ultimando la recaudación de más de 40.000 millones de dólares en deuda para que Paramount adquiera Warner Bros Discovery, mientras que el mercado de capitales se prepara para las inminentes OPV de Anthropic y OpenAI. Esta avalancha de emisiones muestra que los inversores están ignorando la creciente inflación, que podría lastrar la economía y forzar a los bancos centrales a subir los tipos de interés.

Según Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de Man, se observa una combinación increíble de FOMO (miedo a perderse algo) y miedo, donde el FOMO se impone casi todas las semanas. Añade que la geopolítica no importa hasta que se convierte en lo único que importa, y que los inversores piensan en grandes ganancias a corto plazo, descuidando el largo plazo.

Gran parte de la captación de fondos se ha concentrado en empresas tecnológicas, como Alphabet, propietaria de Google, y Meta, que también considera vender acciones para financiar sus planes de IA. Esto ha generado comparaciones con el auge y caída de las puntocom y las consecuencias de la pandemia, cuando la euforia infló las acciones.

Sin embargo, otros ven que los mercados de capitales finalmente alcanzan su máximo rendimiento tras un año de volatilidad provocada por la administración Trump. Kevin Foley, de JPMorgan Chase, señala que los niveles de actividad son muy altos y que animan a los clientes a salir al mercado, aunque el mundo puede cambiar rápidamente y existen riesgos latentes.

Según LSEG, las empresas han captado 4,7 billones de dólares en bolsas, deuda y préstamos bancarios este año, un ritmo récord que supera en un 7 % al del año anterior. Esta cifra no incluye el auge del crédito privado para financiar centros de datos, chips y centrales eléctricas que impulsan la IA, como el paquete de deuda de 35.000 millones de dólares gestionado por Apollo y Blackstone para Anthropic.

El presidente de Blackstone, Jon Gray, cree que las salidas a Bolsa de SpaceX, Anthropic y OpenAI indican que el mercado de OPV se ha consolidado, y Blackstone ha sacado a Bolsa tres empresas este año, con planes para otras siete. El mercado está pendiente de si esta actividad se extiende a otros sectores, lo que ayudaría a desbloquear el capital riesgo, donde hay cerca de 4 billones de dólares en apuestas obsoletas.

Jim Bianco, de Bianco Research, opina que existe un fuerte apetito y financiación ilimitada para la IA, pero fuera de eso, las empresas están estancadas. Los mercados de deuda se recuperan gracias a la resiliencia de la economía estadounidense ante la inflación y la guerra con Irán





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