Los Fondos de Inversión Impulsan el Ahorro Familiar en España: Cuentas y Depósitos Pierden Terreno

El ahorro de las familias españolas alcanza un máximo histórico, impulsado por el crecimiento de los fondos de inversión y a pesar de la disminución en las cuentas y depósitos. El endeudamiento, aunque en aumento, disminuye en relación al PIB.

Las cuentas corrientes y los depósitos bancarios continúan perdiendo terreno en el panorama financiero de las familias españolas. Al finalizar el año 2025, el efectivo disponible y las imposiciones a plazo fijo representaban el 32,5% del total de los activos financieros de los hogares, un descenso significativo que marca el nivel más bajo desde el año 2006, cuando se situó en el 31%.

Esta información se desprende del último informe publicado por Inverco, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, y que se basa en los datos proporcionados por el Banco de España.\Esta disminución en la relevancia de las cuentas y depósitos no se explica principalmente por una reducción en la cantidad de dinero que las familias mantienen en los bancos, sino más bien por el crecimiento sostenido de otros tipos de activos financieros, especialmente los fondos de inversión. Los hogares españoles han incrementado considerablemente su inversión en este tipo de productos, acumulando una suma de 585.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 13,5% en comparación con el año anterior. Paralelamente, el volumen de dinero en cuentas y depósitos bancarios se sitúa en 1,14 billones de euros, mostrando un incremento más moderado del 4,6%. Los fondos de inversión han consolidado su posición como el principal destino del nuevo ahorro de las familias españolas por tercer año consecutivo, registrando flujos netos de entrada cercanos a los 50.000 millones de euros. Los fondos de inversión han demostrado ser el producto preferido por los ahorradores e inversores durante más de una década, canalizando una parte significativa del ahorro familiar. Es importante destacar que, aunque la tendencia general ha sido favorable a los fondos, la situación se vio momentáneamente interrumpida en marzo, rompiendo una racha histórica de 64 meses consecutivos de entradas de capital, un hecho que, por ahora, se atribuye a eventos geopolíticos como la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.\En contraste con la tendencia positiva observada en los fondos de inversión durante 2025, la inversión directa mostró flujos netos negativos. Los activos de renta fija a corto plazo, como las letras del Tesoro, continuaron reduciendo su volumen, experimentando desinversiones que superaron los 9.000 millones de euros a lo largo del año, pese a que los hogares adquirieron 1.348 millones de euros en el último trimestre. Por otra parte, las acciones cotizadas en bolsa también sufrieron desinversiones, acumulando pérdidas por 12.832 millones de euros durante 2025. Las instituciones de inversión colectiva alcanzaron un peso récord en el patrimonio financiero de los hogares, representando el 17% del ahorro financiero total de las familias españolas, lo que supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando se situaban en el 16,4%. En términos agregados, el ahorro financiero de las familias españolas marcó un máximo histórico al cierre de 2025, alcanzando los 3,44 billones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,3% en comparación con el año precedente. En el último trimestre de 2025, los hogares incrementaron su tenencia de activos financieros en un 3,1% con respecto al trimestre anterior, lo que se tradujo en una adición de 102.408 millones de euros. Las ganancias obtenidas en los mercados financieros fueron el principal motor del aumento de los activos financieros de las familias en el cuarto trimestre, representando el 66% del incremento, con 67.508 millones de euros atribuibles a las rentabilidades. El 34% restante, equivalente a 34.900 millones de euros, provino de nuevas adquisiciones de activos por parte de los hogares. A lo largo del año, las revalorizaciones generadas por el mercado aportaron más de 197.000 millones de euros al ahorro financiero acumulado de las familias, lo que representa el 67% del aumento total. El endeudamiento de los hogares mantuvo una tendencia alcista, con un crecimiento del 4% en tasa interanual y del 1,7% en el cuarto trimestre, superando los 791.628 millones de euros. Sin embargo, en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), el endeudamiento siguió disminuyendo, alcanzando el 46,9%, el nivel más bajo de los últimos 27 años. Paralelamente, la riqueza financiera neta de las familias, que se calcula descontando la deuda, experimentó un crecimiento del 8,6% en comparación con el año anterior y del 3,5% en el cuarto trimestre, alcanzando un nuevo máximo histórico, superando los 2,65 billones de euros





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