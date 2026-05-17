Los expertos advierten que el Q-Day puede afectar significativamente a la seguridad y privacidad de los datos sensibles en todo el mundo

La tecnología cuántica puede procesar información mucho más rápidamente y en mayor cantidad que las actuales máquinas de propósito general, lo que los hace ideales para tareasbreakers complejos que son difíciles para las máquinas actuales. Por ejemplo, son capaces de factorizar grandes números, lo que permite descifrar algoritmos de criptografía como el RSA en un tiempo que para nosotros sería descomúnamente largo, pero para ellos es relativamente corto. Los expertos advierten que el Q-Day, la fecha inminente pero aún desconocida en la que la computación cuántica tendrá la capacidad de romper de manera rápida y sencilla las claves de cifrado que mantienen segura la mayor parte de las comunicaciones en internet, representa un riesgo significativo para la seguridad y privacidad de los datos sensibles en todo el mundo.

CNN — Los expertos advierten que los ordenadores cuánticos que podrían ser capaces de descifrar formas de cifrado de uso común están en el horizonte.

El reloj avanza hacia el Q-Day, la fecha inminente pero aún desconocida en la que la computación cuántica tendrá la capacidad de romper de manera rápida y sencilla las claves de cifrado que mantienen segura la mayor parte de las comunicaciones en internet. Los expertos conocen el riesgo hipotético del Q-Day desde la década de 1990.

Pero Google advirtió recientemente que los ordenadores cuánticos podrían ser capaces de hackear algunos sistemas cifrados para 2029, un calendario que reduce drásticamente la ventana para proteger los datos que muchos especialistas en ciberseguridad habían previsto anteriormente. La nueva estimación significa que los Gobiernos, las empresas y otras entidades podrían tener mucho menos tiempo para prepararse. La tecnología cuántica puede procesar información mucho más rápidamente y en mayor cantidad que las actuales máquinas de propósito general.

Como los ordenadores cuánticos se basan en el estado cuántico, en lugar de la lógica binaria tradicional, tienen la capacidad de realizar múltiples tareas simultáneamente, lo que aumenta significativamente su potencia de cálculo. Esto los hace ideales para tareasbreakers complejos que son difíciles para las máquinas actuales. Por ejemplo, son capaces de factorizar grandes números, lo que permite descifrar algoritmos de criptografía como el RSA en un tiempo que para nosotros sería descomúnamente largo, pero para ellos es relativamente corto.

Algunos expertos han dado una perspectiva optimista sobre la importancia de la quan-tica. Según Michele Mosca, cofundador y CEO de la empresa de ciberseguridad evolutionQ, la tecnología cuántica puede proporcionar una mayor eficiencia en el procesamiento de datos y la resolución de problemas. Mosca cree que las organizaciones podrían beneficiarse ampliamente de la computación cuántica y ver una disminución significativa en plazos y costos en procesos creativos y analíticos.

Sin embargo, la amenazacaciente del Q-Day representa un riesgo significativo para la seguridad y privacidad de los datos sensibles en todo el mundo





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