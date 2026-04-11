Los estrenos televisivos más esperados: Euphoria regresa y nuevas series prometen emoción y drama

Análisis de los estrenos televisivos de abril de 2026, incluyendo el regreso de Euphoria, la comedia española Cochinas y la adaptación de La casa de los espíritus.

Euphoria (3T)\La aclamada serie Euphoria , creada por Sam Levinson , regresa a HBO Max con su tercera temporada el 13 de abril de 2026, tras una larga espera de más de cuatro años desde el final de la segunda temporada. El elenco original, encabezado por Zendaya , Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Hunter Schafer, ha madurado, y la serie reflejará este cambio significativo.

El creador Sam Levinson, consciente de este paso del tiempo, así como de los desafíos derivados de la huelga de guionistas y el fallecimiento de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco, sitúa a sus personajes en la edad adulta, explorando sus nuevas realidades y desafíos. La expectación es máxima, con el público ansioso por ver cómo se han desarrollado las vidas de Rue Bennett, Jules Vaughn, Lexi Howard, Maddy Perez, Cassie Howard y Nate Jacobs.\Aunque los detalles se han mantenido en secreto, la información filtrada revela algunos cambios importantes. Rue Bennett (Zendaya) reaparecerá en México, lo que sugiere un viaje introspectivo y posiblemente un nuevo comienzo para la protagonista. Jules Vaughn (Hunter Schafer) se ha inscrito en una escuela de arte, indicando un enfoque en su desarrollo personal y artístico. Lexi Howard (Maude Apatow) y Maddy Perez (Alexia Demie) parecen estar explorando las posibilidades de Hollywood, en busca de nuevas oportunidades y desafíos en su vida. En cuanto a Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi), la temporada comenzará con ellos como pareja, aparentemente instalados en un entorno suburbano. El tráiler ofrece pistas sobre la dirección de la trama, con lo que promete una exploración más profunda de sus relaciones y los conflictos que puedan surgir.\Además de Euphoria, el panorama televisivo se enriquecerá con otras propuestas interesantes. Cochinas, una comedia española creada por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, y dirigida por Andrea Jaurrieta, se estrenará el 24 de abril en Filmin. La serie, protagonizada por Malena Alterio, aborda la historia de Nines, un ama de casa que debe asumir las responsabilidades familiares cuando su marido queda en coma. La trama se desarrolla en el Valladolid de 1998, donde Nines se ve obligada a reactivar el videoclub de su esposo para sobrevivir. La serie explora las contradicciones entre la moralidad tradicional y la necesidad de una independencia económica, así como los clichés del cine para adultos, con el objetivo de cuestionar estereotipos y actitudes en torno al sexo. La casa de los espíritus, adaptación de la novela de Isabel Allende, llegará a Prime Video el 29 de abril de 2026. Esta superproducción chilena, dirigida por Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, cuenta con un reparto estelar y promete una adaptación fiel y emocionante de la aclamada obra literaria





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