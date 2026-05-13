Los españoles necesitan un año y medio de sueldo para comprar una vivienda

Un estudio muestra que la falta de ahorro inicial y el alto coste de la vivienda son uno de los motivos que alejan a los españoles de la compra y los obliga al alquiler. El círculo vicioso que se genera entre estos dos factores requiere un análisis para frenar la situación y permitir al año y medio de sueldo lo suficiente

Los españoles necesitan un año y medio de sueldo solo para pagar la entrada de compra de una vivienda, según un estudio de Qualis Credit Risk.

La cifra media en España es de 48.000 euros, teniendo en cuenta que se requiere un 27% del precio de la vivienda para la entrada y gastos, mientras que el salario medio anual bruto es de 30.000 euros, lo cual da una cifra neta aproximada de 25.000 euros. En ese caso, harían fata dos años del sueldo completo para pagar solo la entrada de la vivienda.

Si tomamos como referencia el 20% de ahorro del sueldo recomendado, wären unos 5.000 euros netos al año, con lo que sería necesario casi una década para poder afrontar tan solo la entrada de la vivienda. Estas cifras son aún más desorbitadas si atendemos a que el salario medio está muy por encima del salario más común (que es de 16.000 euros, cercano al Salario Mínimo), puesto que el medio cuenta con los sueldos más altos para hacer la media, y aún son más elevadas en las zonas más caras.

Baleares y Madrid son provincias que necesitan hasta el doble de inversión inicial, hasta los 87.126 euros en las islas y hasta los 82.952 euros en la capital, con la compra media de 304.792 euros y 312.000 euros, respectivamente. Guipúzcoa y Barcelona están justo por detrás, con entradas que están en los 66.352 euros y 65.851 euros, con la compra media de 269.000 euros y 246.640 euros, respectivamente.

Estas dos provincias han disminuido esa demanda un 3,3% y un 6,6%respectivamente, según el estudio





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vivienda Ahorro Calculo Ingresos Calculo Gastos Estudio Ahorro Necesario Vivienda Y Alquiler Coste Vivienda Falta De Ahorro Año Y Medio De Sueldo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abróchense el cinturón: los precios de los billetes de avión podrían encarecerse mucho másSi está pensando en reservar sus vacaciones de verano, ahora sería un buen momento. Los precios de los billetes de avión, que ya han subido desde el inicio de la guerra en...

Read more »

Abróchense el cinturón: los precios de los billetes de avión podrían encarecerse mucho másSi está pensando en reservar sus vacaciones de verano, ahora sería un buen momento. Los precios de los billetes de avión, que ya han subido desde el inicio de la guerra en...

Read more »

Los tres magníficos favoritos de los expertosLicenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, con máster de Información Económica por la Complutense y por la Universidad de Zaragoza. Se incorporó a Expansión en 2005 en la sección de Finanzas y Mercados, donde escribe de Mercados y es experta en Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Read more »

Los cuidados paliativos: la atención integral y humanizada en los últimos capítulos de una enfermedadLos cuidados paliativos no son únicamente la atención final de vida; en cambio, son una forma de atención especializada e interdisciplinaria dedicada a mejorar la calidad de vida y planificar el futuro de las personas que sufren enfermedades graves, independientemente de su esperanza de vida.

Read more »