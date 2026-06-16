Los empresarios exigen que la Seguridad Social pague las bajas por enfermedad desde el primer día para reducir el coste del absentismo

La CEOE pide cambios legales para que el sistema público asuma el coste de las incapacidades temporales desde el inicio, tras cuantificar en 17.000 millones el gasto que soportan las empresas por este concepto, una cifra que se ha triplicado en diez años. La patronal propone además adelantar los controles médicos y recuperar el despido por bajas repetidas, mientras que declaraciones polémicas de un líder empresarial sobre la "fortaleza mental" de los jóvenes generan rechazo.

Los empresarios solicitan que el sistema de Seguridad Social asuma el coste económico de las bajas por enfermedad desde el primer día de incapacidad. Esta petición ha sido planteada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ( CEOE ), que ha cuantificado en 17.000 millones de euros el coste del absentismo laboral por incapacidad temporal para las empresas españolas, una cifra que se ha triplicado en la última década.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha sido el encargado de clausurar una jornada organizada por la CEOE titulada 'Todos contamos. Absentismo x IT, un problema de país', donde se ha abordado estaproblemática como una de las mayores preocupaciones del sector empresarial. Garamendi ha subrayado que el absentismo supone una "crisis económica y sanitaria" con consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del mercado laboral en su conjunto.

Actualmente, la normativa establece que durante los tres primeros días de baja, si el convenio colectivo no lo prevé, el trabajador no recibe prestación alguna. Hasta el día 15, la empresa asume el pago del salario y de la cotización por enfermedad común, y a partir del día 16, el coste se traslada a la Seguridad Social.

Según datos de la CEOE, más de la mitad del coste total del absentismo, es decir, 17.000 millones de euros, recae directamente sobre las empresas, dado que la mayoría de las bajas no superan los 15 días. Ante esta situación, la patronal exige a la Administración que adopte medidas contundentes, entre las que destaca que sea la Seguridad Social quien asuma el coste desde el primer día de baja, así como las cotizaciones de los contratos de sustitución que se realicen.

Además, se propone que se adelanten los controles médicos por parte de la Inspección Médica, con evaluaciones a los 3, 6 y 9 meses (actualmente se realizan a partir del año), y que se exonere a las empresas de las cotizaciones en procesos que se prolonguen más de un año. Las propuestas de la CEOE también incluyen la posibilidad de que las empresas puedan conocer el motivo específico de la incapacidad, la suspensión de complementos salariales en casos de bajas repetitivas, cortas o cuando el trabajador no colabore, e incluso recuperar la figura del despido por causas objetivas en supuestos de baja reiterada, una prerrogativa que fue eliminada en 2020 por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Sin embargo, durante el encuentro, el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, realizó una intervención polémica al atribuir el absentismo a una falta de "fortaleza mental" en los jóvenes, calificándolos como "memos" y afirmando que algunas bajas se producen por motivos personales como "que le ha dejado la novia". Estas declaraciones fueron censuradas tanto por el propio Garamendi, que intentó desmarcarse, como por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien exigió una rectificación mediante un mensaje en redes sociales: "Nadie que llame 'memo' a los jóvenes puede representar a ninguna institución".

La polémica surge en un contexto en el que el absentismo laboral sigue en alza, alcanzando los 8,5 millones de bajas en 2024 según datos de la patronal catalana Pimec, y con 1,4 millones de personas que no acudieron ningún día a su puesto de trabajo durante el año pasado





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