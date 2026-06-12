Los docentes valencianos cambian su estrategia: suspenden la huelga pero mantienen la protesta

Tras más de un mes de paros, los docentes de la Comunidad Valenciana deciden suspender la huelga indefinida y pasar a acciones reivindicativas intermitentes. Buscan mantener la movilización, prepararse para las elecciones y conservar la posibilidad de nuevas convocatorias sin largos preavisos. La decisión responde a la proximidad del final del curso, el cansancio por el desgaste y la necesidad de reorganizarse. Aunque el conflicto no termina, se destaca la recuperación de la unidad y los aprendizajes colectivos. Además, se alcanzó un acuerdo parcial en burocracia, pero persisten diferencias.

Los docentes valencianos han decidido modificar su estrategia de protesta tras más de un mes de huelga. En lugar de mantener paros indefinidos, optan por acciones reivindicativas intermitentes y concentradas en jornadas concretas, con el objetivo de mantener viva la movilización y prepararse para futuras convocatorias, especialmente de cara a las elecciones.

Esta decisión responde a factores organizativos, como la proximidad del final del curso escolar, y al cansancio generado por una estrategia de desgaste por parte de la administración. A pesar de la suspensión temporal de la huelga, el conflicto no se da por cerrado. Los sindicatos, como STEPV, mayoritario en la educación pública valenciana, destacan que el cambio táctico permite preservationar la capacidad de movilización y evitar largos periodos de preaviso.

Subrayan que el malestar acumulado durante años se transformó en organización y acción colectiva, reforzando los lazos entre el profesorado. Durante estas semanas, los docentes recuperaron espacios de diálogo en los centros, compartiendo problemas y necesidades.

Además, se celebró una consulta sindical que evidenció el descontento general, con solo un bloque, el de simplificación burocrática, logrando un amplio respaldo del 82%. En la última reunión con la Conselleria se alcanzó un acuerdo parcial sobre burocracia, aunque no todas las organizaciones lo suscribieron, mientras persisten diferencias en otros aspectos.

Los profesores advierten que, si la administración alarga el pulso, ellos también lo harán de manera inteligente, y señalan que el coste económico de los paros también influyó en la decisión. La lección más importante, según Rubén Navas, docente y miembro de STEPV, fue volver a mirarse a la cara, cogerse del brazo y salir juntos a la calle. La protesta continúa, pero con una nueva táctica que busca sostenibilidad y fuerza futura





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