Los desafíos laborales de la inteligencia artificial en las empresas: riesgos y soluciones

El uso de herramientas de IA en el ámbito laboral plantea diversos desafíos, desde responsabilidades legales hasta riesgos de desigualdad social. Este artículo explora las implicaciones del uso de IA en las empresas y ofrece soluciones para mitigar estos riesgos, destacando la importancia de políticas internas y formación adecuada.

La problemática laboral derivada del uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las empresas es diversa y compleja. Puede abarcar desde la contratación y evaluación del desempeño de los empleados hasta la promoción del uso interno de estas tecnologías.

En España, ya existen sentencias que han declarado despidos disciplinarios como improcedentes debido a errores cometidos al redactar cartas de despido con IA, como el caso del TSJC, juzgado de lo social n.º 16 de Barcelona. Asimismo, se han dado situaciones en las que abogados han incorporado sentencias inexistentes en demandas, como ocurrió en un auto del 10 de febrero de 2026 del TSJ Canarias, lo que ha generado responsabilidades legales.

Muchas empresas no son conscientes de que sus equipos utilizan herramientas como ChatGPT, Claude o Legora a diario, sin medir los riesgos que esto conlleva. Aunque algunas empresas toleran el uso de IA, no siempre son plenas de los peligros que asumen al no abordar esta situación y las posibles consecuencias emergentes. Los profesionales de Recursos Humanos y asesores laborales deben orientar a las empresas sobre el uso de IA por parte de la plantilla.

La gobernanza de la IA es hoy una responsabilidad directa del empresario, independientemente de la aplicabilidad del Reglamento 2024/1689 de Inteligencia Artificial (RIA). ¿Puede ser la empresa responsable si un empleado comete un error al usar IA? La respuesta es afirmativa. El artículo 1903 del Código Civil establece la responsabilidad extracontractual de los empresarios por los daños causados por sus empleados en el ejercicio de sus funciones.

Además, el MIT ha identificado riesgos como las desigualdades sociales y económicas provocadas por la IA, incluyendo la automatización de puestos de trabajo, la disminución de la calidad del empleo o la creación de relaciones de explotación. Para mitigar estos riesgos, son fundamentales dos pilares: ordenación y formación.

En cuanto a la ordenación, una vez aceptado que el equipo usa IA, es crucial redactar una política interna que establezca qué sistemas están autorizados, quién y cómo se autorizan, los criterios de supervisión humana y asunción de responsabilidad. Esta política mejora la protección de la empresa en ciberseguridad, previene incumplimientos normativos y fortalece su reputación. En caso de incidentes, facilita el cumplimiento de obligaciones de información y puede reducir responsabilidades.

La política debe especificar a quién aplica, herramientas permitidas y prohibidas, usos autorizados y prohibidos, responsabilidad y supervisión humana, y normas para comunicaciones internas con clientes o terceros sobre el uso de IA. Sin embargo, la ordenación debe ir acompañada de formación. El RIA exige alfabetización en IA para garantizar que el personal tenga los conocimientos necesarios para usar estos sistemas. La formación debe cubrir el uso de las herramientas autorizadas y el contenido de la política.

Una política sin formación adecuada está destinada al fracaso. Para construir una ventaja competitiva basada en la confianza y la responsabilidad, las empresas deben reflexionar sobre cuánto tiempo pueden permitirse no tener una política interna de uso de IA y formación adecuada





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