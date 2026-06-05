Los demócratas necesitan lograr algo extraordinario para tomar el control del Senado en las elecciones de mitad de período de 2026. Para lograrlo, deben ganar al menos en dos estados que el presidente Donald Trump ganó por más de 10 puntos porcentuales en 2024.

Los demócratas tienen motivos para ilusionarse en las elecciones de mitad de período de 2026, pero necesitan lograr algo extraordinario para tomar el control del Senado .

Para lograrlo, deben ganar al menos en dos estados que el presidente Donald Trump ganó por más de 10 puntos porcentuales en 2024. Las posibilidades más viables parecen ser Alaska, Iowa, Ohio y Texas, donde los demócratas deben lograr un cambio significativo en las preferencias electorales.

Sin embargo, los acontecimientos recientes les dan motivos para ilusionarse, especialmente después de las elecciones primarias en Iowa, Montana y Texas. En Iowa, el candidato demócrata al Senado, Josh Turek, obtuvo la designación, lo que llevó a algunos analistas electorales a considerar al estado como una contienda más competitiva.

En Montana, un candidato demócrata con pocos recursos obtuvo la designación, lo que podría abrir la puerta a un independiente con mayores posibilidades de ganar la contienda y privar a los republicanos de un escaño. En Texas, el escenario quedó exactamente como deseaban los demócratas, con el representante estatal James Talarico derrotando a la representante Jasmine Crockett en las primarias demócratas y el fiscal general estatal Ken Paxton superando al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas.

Aunque todavía quedan algunas primarias importantes por celebrarse, especialmente la primaria demócrata en Michigan, hasta ahora los resultados han favorecido a los demócratas. La boleta genérica, una herramienta habitual en las encuestas de elecciones de mitad de período, también muestra señales de que la situación podría estar cambiando a favor de los demócratas. En un tiempo pareció que los demócratas no estaban construyendo la ventaja que deseaban, posiblemente debido a la debilidad de la marca del partido.

Pero hay señales de que la situación podría estar cambiando, especialmente después de los resultados de las encuestas recientes de alta calidad, que han encontrado ventajas demócratas de dos dígitos en algunos estados clave. Los demócratas necesitan cuatro escaños adicionales para obtener el control del Senado, y sus objetivos más accesibles se suponía que eran Maine y Carolina del Norte.

Sin embargo, las continuas revelaciones sobre Graham Platner, candidato demócrata al Senado por Maine, han generado dudas reales sobre un estado tradicionalmente demócrata que probablemente necesiten ganar





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