Los creadores de contenido y la crítica cinematográfica

La nueva baza de las grandes distribuidoras para dar a conocer sus películas son los creadores de contenido, influencers y profesionales de la comunicación que trabajan en redes sociales y en medios especializados. La convergencia entre el trabajo de los críticos y los creadores de contenido ha llevado a una polarización en las primeras valoraciones vertidas en redes y en las críticas profesionales, que en el caso de Arturo Tena, director de la revista ‘Cine con Ñ’, habla sobre su propio sector: ‘Mucha gente se cree que los periodistas culturales o críticos de cine somos parte del engranaje de la promoción de una película, pero nosotros reflexionamos sobre qué tipo de cine se hace’.

Los creadores de contenido son la nueva baza de las grandes distribuidoras para dar a conocer sus películas con comentarios hiperbólicos. Los cambios producidos en las formas de consumo de contenido han provocado que el trabajo de los críticos y la prensa especializada conviva con el de los influencers en los mismos sitios.

Hasta en el Festival de Cine de San Sebastián, donde se ha visto que hay una caseta de TikTok con influencers haciendo vídeos que no hablan tanto de crítica sino de salseos o de en qué hotel se están alojando. Esto produce una polarización entre las primeras valoraciones vertidas en redes, que suelen ser extremadamente optimistas, y las críticas profesionales, que en el caso de Arturo Tena, director de la revista ‘Cine con Ñ’, habla sobre su propio sector: ‘Mucha gente se cree que los periodistas culturales o críticos de cine somos parte del engranaje de la promoción de una película, pero nosotros reflexionamos sobre qué tipo de cine se hace’.

Diferente es a lo que se dedican los creadores de contenido, muchas veces erigidos como prescriptores remunerados, y entre los que hay honrosas excepciones, que postean en sus redes sobre una película porque la productora persigue esa difusión acrítica.

‘Hay una contraprestación económica que hace imposible que el trabajo entre el influencer y el periodista siga el mismo cauce’, asevera este crítico de cine. Desde su punto de vista, leer el trabajo de ambos profesionales de la comunicación como algo similar supone un ‘descrédito’ a la labor independiente de los críticos, lo que ‘empobrece el discurso alrededor del cine y lo banaliza’.

Por otro lado, Tena enfatiza que los influencers no viven el posible conflicto de intereses que sí persigue a los críticos. Así lo explica: ‘Les invitan a un pase del preestreno y es lógico que no digan que no les ha gustado la película porque quieren seguir en esa rueda, creciendo en redes, accediendo a lugares en cierta manera exclusivos’





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