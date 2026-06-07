Los contactos del hantavirus en el barco Hondius regresan a casa para completar la cuarentena

Las doce personas que estaban en cuarentena por contacto con un caso de hantavirus en el barco MV Hondius han sido dadas de alta tras dar negativo en la PCR. El paciente confirmado permanece estable con febrícula. Los cinco catalanes también han vuelto a sus hogares.

Las doce personas que permanecían en cuarentena como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla han abandonado ya el centro hospitalario tras dar negativo en la última PCR practicada este sábado.

Este grupo de personas, que se encontraban asintomáticas y en buen estado general, se encuentran ya en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo del día para continuar la cuarentena domiciliaria establecida por las autoridades sanitarias, según informan desde el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el caso confirmado que permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Según han confirmado este domingo desde el Departamento de Salud de la Generalitat, los cinco catalanes ya han regresado a sus domicilios tras ser trasladados con las medidas de seguridad necesarias. Con todo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas personas seguirán en situación de aislamiento en su casa con las medidas de seguridad recomendadas durante el período previsto de 14 días más, tras haber sido dados de alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras pasar tres días asintomáticos y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida por roedores, que puede causar fiebre, dolores musculares, insuficiencia respiratoria y, en casos graves, la muerte. El brote en el barco Hondius, que realizaba un viaje por la Antártida, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias internacionales.

Los primeros síntomas aparecieron en un tripulante que posteriormente fue diagnosticado con hantavirus, lo que llevó a la activación de los protocolos de cuarentena para todos los pasajeros y tripulantes que pudieron haber estado en contacto. La rápida respuesta, que incluyó el aislamiento preventivo y las pruebas diagnósticas, ha permitido contener la propagación del virus. Las doce personas que ahora regresan a casa son consideradas contactos de bajo riesgo, ya que no presentaron síntomas y las pruebas PCR resultaron negativas.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener la vigilancia durante los próximos 14 días, periodo de incubación del virus. La situación del paciente confirmado sigue siendo estable, aunque permanece en la unidad de aislamiento de alto nivel del Gómez Ulla. Los médicos informan que presenta febrícula, una temperatura ligeramente elevada que puede ser normal en el curso de la enfermedad, pero no hay signos de deterioro. Se le realizan análisis de sangre y pruebas de función respiratoria periódicamente.

El Ministerio de Sanidad ha destacado la eficacia de los protocolos de actuación y la coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central. La experiencia con brotes previos de enfermedades infecciosas, como el ébola o el COVID-19, ha permitido tener planes de contingencia que funcionan. En este caso, la detección temprana y el aislamiento inmediato han sido clave para reducir el riesgo de transmisión.

Las autoridades sanitarias también han recordado a la población la importancia de notificar cualquier síntoma tras un viaje a zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. El barco Hondius permanece en puerto mientras se realiza una desinfección completa y se investiga el origen del contagio, aunque se sospecha que pudo deberse a contacto con excrementos de roedores en alguna de las escalas realizadas durante la travesía





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Cuarentena Barco Hondius Contactos Salud Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los seis recorridos que hará el papamóvil por las calles de Madrid en los próximos díasEl Santo Padre aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas la mañana del sábado (10.30 horas), donde habrá una recepción oficial, y la posterior ceremonia de...

Read more »

La obsesión mundial por los bolsos de mimbre y las sandalias de rafiaLa artesanía tradicional 'made in Spain' lidera las tendencias internacionales este verano para construir looks atemporales y cargados de significado

Read more »

El ADN de leones de las cavernas revela cruces con leones modernos durante las glaciacionesLos resultados reunieron pruebas procedentes de genética, fósiles y representaciones prehistóricas que apuntaron hacia una identidad propia mantenida durante un periodo muy prolongado

Read more »

Las 10 camisetas más icónicas de la historia de los Mundiales, según la BBCBBC Sport presenta aquí su ranking de las 10 mejores camisetas de la Copa del Mundo de todos los tiempos.

Read more »