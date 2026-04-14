Los caprichos musicales de Pablo Escobar: De Michael Jackson a Bertín Osborne

El narcotraficante colombiano Pablo Escobar, famoso por su poder y excentricidades, tenía una fascinación por la música y una peculiar forma de satisfacer sus gustos. Este artículo revela cómo Escobar intentó contratar a Michael Jackson y otros artistas para eventos privados, y las historias que rodean estas inusuales peticiones.

Se dice que el narcotraficante Pablo Escobar lograba todo lo que deseaba y su anhelo para el cumpleaños de su hijo era presenciar una actuación privada de Michael Jackson . Estaba dispuesto a desembolsar hasta 3 millones de dólares para que el artista se presentara en su residencia en Colombia. No obstante, también albergaba un plan para recuperar la inversión: secuestrarlo. Esta revelación proviene del propio hijo del capo. En la actualidad, afirma que, al enterarse del plan de su padre, le hizo ver que ya no sentía afinidad por Michael Jackson , con el objetivo de protegerlo.

Porque aquel cantante que despertaba el gusto de sus hijos, irremediablemente terminaba ofreciendo conciertos privados para el líder del cártel. La cotidianidad dicta que, cuando una melodía cautiva, se reproduce en bucle. Sin embargo, para Escobar, las circunstancias se desenvolvían de manera radicalmente distinta. En lugar de activar el botón de repetición, optaba por tener a los intérpretes en su hogar, en vivo y a su antojo. Pablo Carbonell relata esta situación en su libro, e incluso José Luis Perales admitió: 'Algo de eso ocurrió', aunque no exactamente de esa forma.

Un escenario similar se experimentó con Héctor Lavoe, productor puertorriqueño y una figura prominente de la música. Escobar sentía una predilección por una de sus canciones y lo obligó a interpretarla repetidamente hasta que el cantante se manifestó y puso fin. Se cuenta que, en ese momento, Escobar confinó al grupo en una habitación y lograron escapar a través de una ventana. No obstante, la verdad es que existen múltiples versiones de esta historia.

Paquita la del Barrio, en sus letras, dedicó versos a los narcotraficantes, como: 'Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho' y salió ilesa. Ella misma lo confirmó cuando la prensa le interrogó sobre si aceptaría trabajar para ellos. O El Puma, quien también ha confesado haber cantado en celebraciones infantiles de narcotraficantes, argumentando que 'también tienen hijos'. En su caso, actuó para todos los narcotraficantes excepto para El Chapo Guzmán.

Inclusive Bertín Osborne cantó para la fiesta de quince años de la hija del narcotraficante más notorio. El cantante español asegura que desconocía para quién iba a actuar, que un avión privado lo recogió y lo trasladó a una mansión donde había 'hombres con ametralladoras'. Ahora, casi todos declaran que, al ser contratados, no inquirían para quién iban a cantar. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí





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